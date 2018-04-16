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В Самаре на Волге оторвало дебаркадер, стоявший в районе бассейна ЦСК ВВС
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В Самаре на Волге оторвало дебаркадер, стоявший в районе бассейна ЦСК ВВС 

АиФ-Самара 42 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 16 апреля, около 16:00, в Самаре, по предварительным данным, от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС оторвало двухэтажный дебаркадер, сообщает volga.news со ссылкой на очевидцев.
Дебаркадер, на котором, предположительно находились рабочие, понесло по течению вместе с ледовым полем, и примерно в 17:27 он прошел мимо Самарского речного вокзала и продолжил путь дальше.
Навстречу дебаркадеру вышли два теплохода «Ом» и толкач «Портовый». Дебаркадер остановился напротив первого причала Самарского речного вокзала. Вероятно, его удалось поставить на якорь.
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