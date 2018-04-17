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Лёд «угнал» два дебаркадера с людьми в Самаре
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Лёд «угнал» два дебаркадера с людьми в Самаре 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ледовый поток оторвал от берега и унес вниз по течению два дебаркадера в Самаре. Нескольким сотрудникам не удалось вовремя вернуться на твердую землю, так что они вынуждены были отправиться в свободное плавание по Волге. Очевидцы сняли на видео момент ледового натиска.
Инцидент произошел во второй половине дня понедельника, 16 апреля. Первым пошел дебаркадер «ЭкоВолга»: на кадрах видно, как скопившийся лед сносит мостки и оттесняет плавучую платформу, срывая тросы и вырывая трубы. По пути «ЭкоВолга» зацепила пришвартованный у бассейна дебаркадер ЦСКА и утащила его за собой.
В обоих случаях на плавсредствах остались люди, которые попросту не успели вернуться на берег. На записи видно, как мужчина попытался покинуть дебаркадер, но вовремя сообразил, что вместо суши окажется в ледяной воде, и вернулся на борт.
Спустя несколько часов буксировщики доставили «беглые» платформы в район порта на стрелке рек Волги и Самары. Оба дебаркадера получили серьезные повреждения.
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