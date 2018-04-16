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Мест нет: в Архангельске закрыли ещё одно кладбище
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Мест нет: в Архангельске закрыли ещё одно кладбище 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Глава Архангельска Игорь Годзиш подписал постановление (имеется в распоряжении редакции) о закрытии кладбища, расположенного на берегу реки Юрас рядом с СОТ «Малинка». С момента публикации документа на официальном сайте администрации города на кладбище запрещено хоронить гробы. При этом разрешено производить захоронения урн с прахом рядом с могилами близких родственников.
Причиной принятого решения в администрации города называют отсутствие свободной территории для захоронений.
— Закрыть для захоронений гробов кладбище на берегу реки Юрас смежно с СОТ «Малинка» в связи с полным использованием территории и отсутствием свободных площадей, — говорится в документе, подписанном Игорем Годзишем.
Из текста документа следует, что на указанном кладбище разрешено производить подзахоронения урн с прахом, образующимся в результате кремации тел умерших. На территории Архангельской области действует лишь один официальный крематорий для сжигания тел умерших — в Рикасихе, он находится в частной собственности.
Закрываемое кладбище мало известно среди горожан и не является местом массового захоронения. Располагается оно в округе Варавино-Фактория, за Окружным шоссе недалеко от Дачной улицы. До последнего времени там можно было подзахаранивать тела к родственникам, как и на Ильинском. В Архангельске на сегодняшний день 11 кладбищ. Из них действующих всего три — «Южная Маймакса», «Валдушки» и Кегостровское.
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