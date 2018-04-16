Турчак прокомментировал проект Госдумы об ответных мерах на санкции США 

КАЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект об ответных мерах на санкции США не подразумевает обязательный запрет на ту или иную группу продукции, это лишь возможность для российского правительства применить адекватные ответные меры, считает секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Это законопроект, который допускает и дает возможность правительству Российской Федерации и министерствам, которые отвечают за это направление, принимать такого рода решения. То есть это не принятие решения, а возможность", — сказал журналистам Турчак.
Он пояснил, что это не означает, что та или иная группа продукции будет запрещена. «Это просто возможность для российского правительства адекватно реагировать на встречные меры, санкции, которые принимают наши так называемые „партнеры“ из-за рубежа», — добавил секретарь генсовета ЕР.
Законопроект, предусматривающий ответ России на американские санкции, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
Госдума 15 мая рассмотрит этот документ в первом чтении, сообщил ранее в понедельник журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.