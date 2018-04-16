Турчак прокомментировал проект Госдумы об ответных мерах на санкции США

"Это законопроект, который допускает и дает возможность правительству Российской Федерации и министерствам, которые отвечают за это направление, принимать такого рода решения. То есть это не принятие решения, а возможность", — сказал журналистам Турчак.

Он пояснил, что это не означает, что та или иная группа продукции будет запрещена. «Это просто возможность для российского правительства адекватно реагировать на встречные меры, санкции, которые принимают наши так называемые „партнеры“ из-за рубежа», — добавил секретарь генсовета ЕР.

Законопроект, предусматривающий ответ России на американские санкции, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин . Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.