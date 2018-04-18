Генеральная уборка. Как Тамбов будет избавляться от «зимнего» мусора

Тамбовской области объявили весенний месячник по благоустройству. В некоторых районах понятие «месячника» станет условным — уборка территорий пройдёт не в течение 30 дней, а продлится почти до июня. Но всё же основные работы закончат до 1 мая. Что планируют сделать?

Ударим по свалкам

За эти дни города и районы области должны избавиться от накопившегося за зиму мусора, восстановить газоны, отремонтировать детские и спортивные площадки, привести в порядок фасады жилых домов. В Тамбове же большие общегородские субботники намечены на 20 и 26 апреля.

«Тамбовчане всегда охотно откликаются на приглашение убрать город к майским праздникам, — прокомментировали в комитете городского хозяйства администрации Тамбова. — В прошлом году в субботниках участвовало больше тысячи человек. В этом будет не меньше».

Так, 20 апреля планируется уборка в районе Ласковского карьера, 26 числа горожане наведут чистоту в парке Дружбы. Там предстоят внушительные работы из-за паводка. После схода воды останется много мусора, который до праздников нужно убрать.

Каждому добровольцу дадут мешки для сбора мусора, перчатки, лопаты и грабли. Впрочем, можно принести и свой инвентарь. 21 апреля в Тамбове пройдёт традиционный субботник на Студенце. Его организуют краеведы, общественники и волонтёры. Чистить будут самую труднодоступную и загрязнённую часть — устье. В списке задач на предстоящий субботник стоит и уборка стихийных мусорных свалок в городе. За зиму таковых накопилось немало. При этом планируется использовать интерактивную карту свалок, составленную активистами «Народного фронта»: осенью и зимой горожане отмечали на ней места незаконных свалок. Сейчас на ней около 50 отметок.

Примерно в это же время в городе начнётся ремонт дорог, остановок общественного транспорта, обновление разметки на всех магистралях и другие работы, которые традиционно проводятся с наступлением тепла. В их числе также подготовка городских фонтанов к летнему сезону, приведение в порядок памятников и воинских захоронений.

Кстати, 25 апреля Тамбов присоединится к Всероссийской акции «Тополь Победы». Сколько деревьев и где посадят, «Дирекция благоустройства и озеленения» пока не определилась.

А что по области?

Наведут порядок в городах и районах. В Рассказове месячник продлится до 8 мая. Здесь не только уберут улицы, но и обустроят тротуары, восстановят некоторые дороги, мосты, остановочные павильоны, а также высадят деревья. Кстати, глава города Алексей Колмаков планирует создать детский игровой городок и привлечь для этого специалистов из Дании

«Мы провели торги по ремонту дорог на этот год, — добавляет Алексей Колмаков. — В щебёночном исполнении отремонтируем проезд с улицы Морозовской на улицу Космонавтов, грунтовый участок Ремесленной, Королёва, Скоробогатого, Майкопской, Цветочной».

В городе Уварове месячник по уборке территорий уже стартовал 9 апреля, а общегородской субботник намечен на 28 апреля. Наводят порядок две бригады. В списке работ — мойка остановочных павильонов, ремонт игровых комплексов и лавочек, покраска, уборка мусора с автотрасс и тротуаров. В Мучкапском районе генеральная уборка пройдёт с 5 апреля по 5 мая. Школьники-волонтёры уберут территории памятников, а также по традиции помогут навести порядок во дворах ветеранам войны. На прошлой неделе ребята уже убрали территорию мемориального комплекса «Журавли».