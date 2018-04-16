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Си Цзиньпин заявил, что протекционизм несет риск для глобальной экономики
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Си Цзиньпин заявил, что протекционизм несет риск для глобальной экономики 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Нарастающие в последнее время в мире протекционистские настроения усиливают риски и неопределенность для глобальной экономики, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаусом Швабом.
"В последнее время в мире подогреваются идеи антиглобализации и протекционистские настроения, это усиливает риски и неопределенность в мировой экономике. «Четвертая промышленная революция» находится в процессе непрерывного развития, однако она включает в себя немало вызовов и опасностей", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Китайский лидер подчеркнул, что «в настоящий момент в мире существует много проблем и много вызовов, но все же отвечать на них нужно усилением многостороннего сотрудничества, решать путем равноправного диалога».
"История доказала, что закрытость и замкнутость в конечном счете приводит в тупик, лишь открытое сотрудничество способно постепенно открывать новые возможности. Крупные страны в этой связи берут на себя важные и особые обязательства", — сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что «как крупная ответственная страна», Китай готов работать с международным сообществом в рамках открытого сотрудничества стремиться к сотрудничеству взаимовыгодному, чтобы принести миру стабильность и справедливость".
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