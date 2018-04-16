Запрет женщинам становиться военными пилотами — это дискриминация, считает Москалькова

Дискриминация и нарушение равенства полов. Так в ежегодном докладе президенту уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова охарактеризовала запрет женщинам-военнослужащим летать. Она уверена, что министерствам здравоохранения и труда необходимо пересмотреть список профессий, которыми не могут заниматься представительницы «прекрасного пола», пишет агентство ТАСС

Также омбудсмен отметила, что сейчас в вооруженных силах России служат 45 тысяч женщин. Однако, их чаще берут в связисты, медики, повара и на другие тыловые должности.

Женщины-пилоты в иностранных армиях встречаются достаточно часто. В Штатах они могут летать даже на истребителях, хотя не каждый мужчина выдерживает перегрузку до 9 единиц. Однако порой полнейшее равноправие полов приводит к необычным последствиям.

Например, новые американские атомные субмарины класса «Вирджиния» изначально стоят с учетом нужд моряков обоих полов: устанавливают больше душевых и туалетов, делают их раздельными. Трехъярусные кровати оснащают лестницами, чтобы слабому полу было удобнее забираться на верхние спальные места.

Кроме того, инженеры перерабатывают всевозможные вентили: сейчас они рассчитаны на мужскую силу и женщинам их поворачивать сложно. Также под прекрасную половину человечества адаптируют системы управления: дисплеи, джойстики и переключатели опускают ниже. Первой субмариной без признаков сексизма станет «Нью-Джерси».