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Запрет женщинам становиться военными пилотами — это дискриминация, считает Москалькова
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Запрет женщинам становиться военными пилотами — это дискриминация, считает Москалькова 

Вести.Ru 1 час назад
Дискриминация и нарушение равенства полов. Так в ежегодном докладе президенту уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова охарактеризовала запрет женщинам-военнослужащим летать. Она уверена, что министерствам здравоохранения и труда необходимо пересмотреть список профессий, которыми не могут заниматься представительницы «прекрасного пола», пишет агентство ТАСС.
Также омбудсмен отметила, что сейчас в вооруженных силах России служат 45 тысяч женщин. Однако, их чаще берут в связисты, медики, повара и на другие тыловые должности.
Женщины-пилоты в иностранных армиях встречаются достаточно часто. В Штатах они могут летать даже на истребителях, хотя не каждый мужчина выдерживает перегрузку до 9 единиц. Однако порой полнейшее равноправие полов приводит к необычным последствиям.
Например, новые американские атомные субмарины класса «Вирджиния» изначально стоят с учетом нужд моряков обоих полов: устанавливают больше душевых и туалетов, делают их раздельными. Трехъярусные кровати оснащают лестницами, чтобы слабому полу было удобнее забираться на верхние спальные места.
Кроме того, инженеры перерабатывают всевозможные вентили: сейчас они рассчитаны на мужскую силу и женщинам их поворачивать сложно. Также под прекрасную половину человечества адаптируют системы управления: дисплеи, джойстики и переключатели опускают ниже. Первой субмариной без признаков сексизма станет «Нью-Джерси».
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