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В «Лазурном» пройдет прием нормативов ГТО
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В «Лазурном» пройдет прием нормативов ГТО 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный» в Северном Тушине в среду, 18 апреля, пройдет прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К участию приглашаются все желающие.
— К выполнению нормативов ВФСК «ГТО» допускаются прошедшие предварительную онлайн-регистрацию на сайте www.sport-szao.ru. При регистрации на мероприятие необходимо предъявить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний и документ, удостоверяющий личность, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Прием будет проходить с 08.45 до 10.15 и с 10.00 до 12.00. Напомним, ФОК «Лазурный» располагается по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 26.
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