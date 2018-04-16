Шторм разрушил минареты Тадж-Махала

Во время бури в индийском городе Агра обрушились два минарета в парковом комплексе у минарета Тадж-Махал. Порывы ветра были настолько сильными, 130 км/ч, что повалили две колонны. Одна — у главных ворот высотой 3 метра. Другая, чуть меньше, у южных, через которые посетители проходят к памятнику.

Бхубанеш Кумар, сотрудник Археологической службы Индии отметил, что ущерб незначительный — колонны отреставрируют специалисты, а главному зданию обрушение не грозит. А вот загрязнение воздуха вредит его историческому облику — за последние годы мавзолей сильно потускнел.

Тадж-Махал — памятник архитектуры XVII века. Построен по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Ежегодной Тадж-Махал посещают от 7 до 8 миллионов человек.

વાવાઝોડામાં તાજમહલનો મિનારો, ગુંબજ જમીનદોસ્ત…https://t.co/uGKDc2XSFN#Agra #TajMahal pic.twitter.com/hyAo2Mft9j

— chitralekha (@chitralekhamag) 12 апреля 2018 г.