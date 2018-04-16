Работы по реконструкции водозаборного узла в Железнодорожном выполнены на 20%

Об этом сообщил директор Балашихинского водоканала Николай Говричев.

Водозаборный узел № 7 предназначен для отбора питьевой воды из Восточной системы водоснабжения. Он обеспечивает водой более половины жителей микрорайонов Железнодорожный и Саввино Балашихи . Реконструкция объекта подразумевает строительство двух резервуаров для отбора чистой питьевой воды емкостью по 4 тысячи кубических метров.

На сегодняшний день на этом объекте выполнено примерно 20% от общего объема работ. Общий срок строительства у нас 2 месяца. Работы идут без отставания от графика

Он добавил, что строители заливают бетоном плиту основания, к концу недели они приступят к монтажу стен.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров проверил ход реконструкции водозаборного узла № 7 и сообщил, что все работы завершатся раньше срока.

На водозаборном узле № 7 в Железнодорожном по инвестиционной программе начались работы по реконструкции, строятся два мощных резервуара, в которых будет аккумулироваться чистая вода для того, чтобы в последующем подавать ее в микрорайон. Мы идем с опережением сроков и рассчитываем, что в июне работы по реконструкции будут закончены

— Сергей Юров.

По словам Сергея Юрова, полностью обеспечить жителей микрорайона Железнодорожный чистой питьевой водой планируется до конца 2018 года.