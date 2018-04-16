Ещё
Работы по реконструкции водозаборного узла в Железнодорожном выполнены на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по реконструкции водозаборного узла в Железнодорожном выполнены на 20% 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил директор Балашихинского водоканала Николай Говричев.
Водозаборный узел № 7 предназначен для отбора питьевой воды из Восточной системы водоснабжения. Он обеспечивает водой более половины жителей микрорайонов Железнодорожный и Саввино Балашихи. Реконструкция объекта подразумевает строительство двух резервуаров для отбора чистой питьевой воды емкостью по 4 тысячи кубических метров.
На сегодняшний день на этом объекте выполнено примерно 20% от общего объема работ. Общий срок строительства у нас 2 месяца. Работы идут без отставания от графика
Николай Говричев.
Он добавил, что строители заливают бетоном плиту основания, к концу недели они приступят к монтажу стен.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров проверил ход реконструкции водозаборного узла № 7 и сообщил, что все работы завершатся раньше срока.
На водозаборном узле № 7 в Железнодорожном по инвестиционной программе начались работы по реконструкции, строятся два мощных резервуара, в которых будет аккумулироваться чистая вода для того, чтобы в последующем подавать ее в микрорайон. Мы идем с опережением сроков и рассчитываем, что в июне работы по реконструкции будут закончены
— Сергей Юров.
По словам Сергея Юрова, полностью обеспечить жителей микрорайона Железнодорожный чистой питьевой водой планируется до конца 2018 года.
360tv.ru: последние новости
Великобритания озвучила четыре условия решения сирийского вопроса Мэй решит судьбу российских финансов в Британии Желание РПЦ повысить пенсионный возраст для священников объяснил Всеволод Чаплин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии257
Трамп предъявил России новое обвинение363
Ответ США признали губительным для россиян171
МИД предупредил россиян об угрозе34
Кремль призвал россиян не играть в прятки523
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение