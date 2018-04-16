«Мои документы» района Черемушки помогают выбрать удобное время для визита

Центры госуслуг Москвы на основе данных за первый квартал 2018 года обновили графики средней загрузки по дням недели и часам, особо выделив «часы пик» и периоды, когда центры наименее загружены. С их помощью жители могут выбрать для себя удобные день и время для визита в «Мои документы».

«Во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник. В будни лучше всего выбирать для визита утреннее и послеполуденное время: с 08:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00. А во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00», — передает пресс-служба центров госуслуг.