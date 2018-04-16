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«Мои документы» района Черемушки помогают выбрать удобное время для визита
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«Мои документы» района Черемушки помогают выбрать удобное время для визита 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Центры госуслуг Москвы на основе данных за первый квартал 2018 года обновили графики средней загрузки по дням недели и часам, особо выделив «часы пик» и периоды, когда центры наименее загружены. С их помощью жители могут выбрать для себя удобные день и время для визита в «Мои документы».
«Во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник. В будни лучше всего выбирать для визита утреннее и послеполуденное время: с 08:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00. А во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00», — передает пресс-служба центров госуслуг.
Таким образом, в Черемушках получать госуслуги быстро и без очередей удобнее всего с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00. При этом с 13:00 до 14:00 в центре наблюдается наибольшая загрузка. Кроме того, «Мои документы» района Черемушки менее загружены по четвергам и воскресеньям, а пик обращений обычно фиксируется по понедельникам. Напомним, ближайший многофункциональный центр для жителей района Черемушки находится на Новочеремушкинской улице, дом 55, корпус 2.
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