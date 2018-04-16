Три тысячи квадратных метров дорожного полотна обновили в Вологде за неделю

Ямочный ремонт начался 10 апреля, когда заработал асфальтовый завод. Предприятие вырабатывает горячую асфальтобетонную смесь. На сегодняшний день с помощью нее дорожники обновили уже 3 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

Рабочие прошли участки на улицах Карла Маркса, Саммера, Добролюбова, Некрасова, Марии Ульяновой , Мира и Советском проспекте. Сегодня бригады переместились в район Верхнего посада: ямочный ремонт идет на улицах Мохова, Маяковского, Благовещенская, Бурмагиных, Ударников.

«Работа проходит в несколько этапов. Сначала выполняется фрезеровка асфальтобетонного покрытия. Специальная машина срезает верхний слой дорожного полотна толщиной пять сантиметров в тех местах, где есть ямы и провалы. Затем следующая бригада уже заполняет эти участки асфальтобетонной смесью. Работы идут в круглосуточном режиме», — мастер строительно-монтажных работ ООО «Магистраль» Артем Рупышев.

В районе Верхнего посада ямочный ремонт закончат в течение двух суток. Далее бригады переместятся на Пошехонское шоссе. Они начнут работу от кольцевой развязки в сторону кладбища.

По графику ямочный ремонт в этом году пройдет на 100 улицах. Работы завершатся в середине лета.