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Три тысячи квадратных метров дорожного полотна обновили в Вологде за неделю
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Три тысячи квадратных метров дорожного полотна обновили в Вологде за неделю 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ямочный ремонт начался 10 апреля, когда заработал асфальтовый завод. Предприятие вырабатывает горячую асфальтобетонную смесь. На сегодняшний день с помощью нее дорожники обновили уже 3 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.
Рабочие прошли участки на улицах Карла Маркса, Саммера, Добролюбова, Некрасова, Марии Ульяновой, Мира и Советском проспекте. Сегодня бригады переместились в район Верхнего посада: ямочный ремонт идет на улицах Мохова, Маяковского, Благовещенская, Бурмагиных, Ударников.
«Работа проходит в несколько этапов. Сначала выполняется фрезеровка асфальтобетонного покрытия. Специальная машина срезает верхний слой дорожного полотна толщиной пять сантиметров в тех местах, где есть ямы и провалы. Затем следующая бригада уже заполняет эти участки асфальтобетонной смесью. Работы идут в круглосуточном режиме», — мастер строительно-монтажных работ ООО «Магистраль» Артем Рупышев.
В районе Верхнего посада ямочный ремонт закончат в течение двух суток. Далее бригады переместятся на Пошехонское шоссе. Они начнут работу от кольцевой развязки в сторону кладбища.
По графику ямочный ремонт в этом году пройдет на 100 улицах. Работы завершатся в середине лета.
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