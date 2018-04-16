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Шесть человек претендуют на пост директора «Нижегородэлектротранса»
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Шесть человек претендуют на пост директора «Нижегородэлектротранса» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этой 16 апреля сообщила директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.
По ее словам, до итоговой части конкурса на пост руководителя предприятия допущены Елена Лекомцева (министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области), Никита Суходеев (индивидуальный предприниматель), Алексей Мокеев (МКУ «Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода».), Владимир Котов (дежурный ревизор аппарата главного ревизора управления ГЖД), Александр Хватов (гендиректор МП «Нижегородская городская транспортная компания») и Евгений Ануфриев (руководитель контрактной службы МП «Нижегородэлектротранс»).
Как стало известно, указанные кандидаты представили антикризисные программы, которые могут помочь муниципальному предприятию избегать убытков.
Кузнецов добавила также, что окончательное решение по поводу выбора директора «Нижегородэлектротранса» будет принято позже.
Напомним, в феврале Максим Дранишников покинул пост руководителя муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс».
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