Шесть человек претендуют на пост директора «Нижегородэлектротранса»

Об этой 16 апреля сообщила директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова

Как стало известно, указанные кандидаты представили антикризисные программы, которые могут помочь муниципальному предприятию избегать убытков.

Кузнецов добавила также, что окончательное решение по поводу выбора директора «Нижегородэлектротранса» будет принято позже.