«Идеального кандидата нет». Оцениваем потенциальных директоров трамвайно-троллейбусного управления

Участников конкурса было 6. Все говорили о преимуществах трамваев и троллейбусов: экологичность, вместительность, плавный разгон — оказывается это существенно для неровного ландшафта, чтобы пассажиров не укачивало.

Все — кто лучше, кто хуже — представляют себе тяжелое положение предприятия. «Нижегородэлектротранс» находится в предбанкротном состоянии. Его долг на сентябрь 2017 года составил 483 млн рублей.

Все кандидаты согласились, что без финансовых вложений и изменений в городской маршрутной сети предприятию не выкарабкаться. Подвижной состав насчитывает 300 трамваев (их износ 82%) и 194 троллейбуса (изношены на 91%). А большая задублированность маршрутов не дает трамвайно-троллейбусному управлению в полную силу.

Ни один из кандидатов не имеет профильного образования. Евгений Ануфриев (1964 г. р.) окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. По специальности — инженер по эксплуатации радиотехнических средств. Его неоспоримое преимущество в том, что он единственный хорошо знает ситуацию изнутри. На данный момент работает техническим директором «Нижегородэлектротранса». Финансовое и техническое состояние предприятия знает досконально.

Уверен, что пассажиропоток можно увеличить вдвое. По его мнению, за два года оптимизации транспортной системы частникам «подарили» около 430 млн рублей. Необходимо скорректировать комплексно— транспортную систему так, чтобы муниципальный транспорт имел приоритет. Тогда пассажиры вернутся в трамваи и троллейбусы.

Владимир Котов (1985 г. р.) по образованию инженер путей сообщения. Окончил «Московский государственный университет путей сообщения». Сейчас работает в управлении ГЖД — филиала РЖД . Он обратил внимание комиссии на интересный факт: одно трамвайное депо № 2 перевозит больше пассажиров, чем весь нижегородский метрополитен. При этом финансирование последнего в 5 раз больше.

Предложил по возможности перевести трамваи на выделенные линии и организовать дополнительные, например, вечерние рейсы и адресный подвоз, например, с вокзала. Нужно обеспечить полную информацию о маршрутах на остановках. Считает, что необходимо расширять сети, пополнять парк троллейбусами со свободным ходом (электробусами) и трамваями с рекуперацией, т. е. с возвратом электроэнергии в сеть.

При тестировании Елена Александровна набрала больше всех баллов. Информация, которой она обладает, взята из открытых источников. По ее мнению. Начинать надо с аудита, инвентаризации и ревизии всего. После этого можно будет составить программу модернизации подвижного состава, увеличения доходной части и сокращения расходной, выхода из кризиса.

Еще один военный. Алексей Мокеев (1979 г. р.) окончил Военно-инженерный университет, филиал в г. Кстово , по специальности «Электроснабжение». Работал заместителем директора в «Управлении инженерной защиты территорий г. Нижнего Новгорода».

Он единственный предоставил очень конкретные меры с точными цифрами, какой дополнительный доход они принести. Правда, сам он назвал их близкими к фантастике. Например, предложил выходить оптовый на рынок электроэнергии и продавать свободное электричество. Обещал выручить на этом за год 50 млн рублей. Еще предложил организовать свою рекламную службу, а то посредники «накручивают» до 100%.

Самый молодой участник — Никита Суходоев (1992 г. р.). Получил в ННГУ им. Лобачевского юридическое и экономическое образование, а затем прошел профессиональную переподготовку по программе «Единая программа подготовки арбитражных управляющих». Комиссия согласилась, что антикризисный управляющий — это то, что сейчас нужно для предприятия.

Он единственный заявил, что «Нижегородэлектротрнас» не требует вливаний и способен обойтись своими силами. Программа его выглядела чересчур общей. Главный посыл — нужно найти системный подход. К тому же он — индивидуальный предприниматель, а муниципальным служащим запрещено заниматься бизнесом. Работает исполнительным директором ООО «Возрождение-НН». От армии имеет отсрочку.

Последний кандидат — Александр Хватов. По образованию инженер-судоводитель, окончил Институт инженеров водного транспорта. Позднее получил экономическое образование в Нижегородском государственном техническом университете по специальности «Экономика и управление на предприятии» и в Высшей школе экономики по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Руководит муниципальным предприятием «Нижегородская городская транспортная компания».

Предложил перейти на современные системы сбора оплаты и упразднить кондукторов, пересмотреть все договоры и объявить новые конкурсы, оптимизировать диспетчерскую службу. А маршрутную сеть переделать по принципу метро — магистральные, кольцевые и полукольцевые маршруты и подвозные. Неудобство от пересадок нейтрализовать почасовой оплатой.

Александра Хватова многие назвали как наиболее предпочтительного претендента на пост директора «Нижегородэлектротранса». Но мэр заявил, что он будет востребован на своей нынешней должности. Итак, идеального кандидата не выявлено, хотя многие показали свои сильные стороны в разных сферах.

— Предположу, что сейчас с учетом большого разброса мнений и оценок, который был в отношении всех шести выступающих, мы будем предлагать работу в «Нижегородэлектротрнасе» не только директору, но и заместителю, — заметил Владимир Панов . — Возможно, у нас получится собрать из шести кандидатов хорошую новую команду, которая снова сделает предприятие успешным.

Сегодня мэр назначил директора «Нижегородпассажиравтотранса». В этом случае он предпочел закрытую модель выбора кандидата. С его слов, это вынужденная мера, так как при открытой модели «мы никогда не знаем, кто придет».