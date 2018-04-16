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Мэр Владимир Панов представил проект новой структуры администрации города
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Мэр Владимир Панов представил проект новой структуры администрации города 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Теперь ее должны утвердить депутаты городской Думы.
Владимир Панов предложил, в частности, сократить число своих заместителей — с 13 до 8. Этот статус утратят руководители районов.
«На сегодняшний день все стороны (депутаты городской Думы, члены Общественной палаты и ОНФ — прим. ред.) согласились, что это интересная структура, которая поможет, с одной стороны, повысить эффективность работы городской администрации, а с другой — сделать более прозрачной ответственность каждого руководителя за свое направление. Главный вопрос — приведет ли это к повышению численности муниципальных служащих? Мой ответ — нет, категорически. Со временем мы, наоборот, должны прийти к снижению количества служащих. Этого можно добиться только за счет повышения эффективности работы», — заявил Владимир Панов.
Первым заместителем мэра, ответственным за финансы, инвестиции и муниципальное имущество останется Наталия Казачкова. Ее задача — повышать собираемость налоговых и неналоговых доходов, а также эффективность бюджетных расходов. В ее зоне ответственности также будет экология, как одно из приоритетных направлений работы мэрии.
Еще семеро заместителей будут отвечать за следующие отрасли:
образование, культура и спорт;градостроительное развитие и капитальный ремонт;дорожное хозяйство и транспорт, выделенные в отдельное направление.жилье и инженерная инфраструктура, благоустройство, безопасность и управление делами. Первоочередной задачей блока будет усовершенствование обратной связи с жителями по проблемам ЖКХ;экономическое развитие, предпринимательство, туризм и госзакупки;информационные технологии и связь;социальная политика, социальные проекты и коммуникации.
Кстати, горожан, имеющих опыт работы в соответствующих отраслях, предлагать свои кандидатуры на вакантные посты.
«Вакансии в администрации однозначно будут, поэтому я буду искренне рад, если активные и профессиональные нижегородцы предложат свои кандидатуры. После рассмотрения вопроса на заседании гордумы жителям будет предложен комфортный способ отправить свое резюме», — пояснил Владимир Панов.
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