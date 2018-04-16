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В Казани за счет федерального проекта отремонтируют улицу Воровского
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В Казани за счет федерального проекта отремонтируют улицу Воровского 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Участок улицы Воровского будет отремонтирован в Казани в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба миндортранса РТ. Ожидается, что отремонтируют участок от Короленко до Ибрагимова. А его протяженность составит 793 метров. Должны положить новый слой асфальта — смеси ЩМА-20, а также установить ограждения. Кроме того, обещают поставить дорожные знаки и нанести разметку. Фундаментальной частью работ должна стать замена люков, бортовых камней и ливневых дождеприемников.
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