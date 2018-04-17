В Казани отремонтируют ул. Воровского

РТ. Улицу Воровского отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства строительства

Работы пройдут на участке от улицы Короленко до проспекта Ибрагимова протяженностью 793 м. В ходе ремонта на общей площади 10500 кв.м рабочие уложат новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, установят перильные ограждения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Также будут заменены люки колодцев и ливневки. Работы пройдут с 11 мая по 10 июня.