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В Казани отремонтируют ул. Воровского
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В Казани отремонтируют ул. Воровского 

АиФ Казань 23 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Улицу Воровского отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства строительства РТ.
Работы пройдут на участке от улицы Короленко до проспекта Ибрагимова протяженностью 793 м. В ходе ремонта на общей площади 10500 кв.м рабочие уложат новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси, установят перильные ограждения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Также будут заменены люки колодцев и ливневки. Работы пройдут с 11 мая по 10 июня.
Напомним, в Казани 14 апреля стартовал капремонт дорог. Из-за этого на ул. Ибрагимова, Декабристов, Чистопольской и на Ленинской дамбе возникают пробки.
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