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В АСИ заявили о востребованности коворкинг-центра в Карелии
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В АСИ заявили о востребованности коворкинг-центра в Карелии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Коворкинг-центр «Точка кипения», открытый в Петрозаводске в 2017 году, за год стал востребованным у местных жителей и предпринимателей. Об этом сообщила ТАСС глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева по итогам встречи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
"Мы с Карелией уже дружим год. В прошлом году открывали «Точку кипения» вместе с Артуром Олеговичем. Это точка притяжения для бизнеса, для жителей Карелии, место, где они могут участвовать в создании и развитии новых проектов. Приятно, что за год эта площадка стала востребованной", — сказала она.
Чупшева сообщила, что, в частности, в «Точке кипения» проходят встречи губернатора с предпринимателями, общественниками и волонтерами. По ее словам, «очень интересные проекты рождаются именно там».
Центр коллективной работы (коворкинг-центр) «Точка кипения» АСИ открылся в Петрозаводске в июле 2017 года. Разработанный АСИ формат «Точка кипения» реализуется с 2014 года. Он предусматривает свободное общение лидеров проектов и возможность получения консультаций ведущих специалистов в разных областях, а также бесплатное участие в образовательных программах.
"Точки кипения" также открылись во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске, Томске, Хабаровске, Ульяновске.
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