В Воронеже сотни домов останутся без горячей воды до конца апреля

Воронежский филиал «Квадры» завершает отопительный сезон и начинает подготовку к новому, об этом сообщили в пресс-службе компании.

По распоряжению мэра, отопление в воронежских домах отключат 19 апреля. И уже со следующей недели «Квадра» начинает готовиться к отопительному сезону 2018-2019 гг.

С 23 апреля компания приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей, которые позволят выявить «слабые» участки и отремонтировать их до начала отопительного сезона. В связи с этим сотни домов останутся без горячей воды. Со списком адресов, можно ознакомиться здесь.