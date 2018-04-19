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В Воронеже сотни домов останутся без горячей воды до конца апреля
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В Воронеже сотни домов останутся без горячей воды до конца апреля 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Воронежский филиал «Квадры» завершает отопительный сезон и начинает подготовку к новому, об этом сообщили в пресс-службе компании.
По распоряжению мэра, отопление в воронежских домах отключат 19 апреля. И уже со следующей недели «Квадра» начинает готовиться к отопительному сезону 2018-2019 гг.
С 23 апреля компания приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей, которые позволят выявить «слабые» участки и отремонтировать их до начала отопительного сезона. В связи с этим сотни домов останутся без горячей воды. Со списком адресов, можно ознакомиться здесь.
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