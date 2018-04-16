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Масштабную проверку хостелов провели в Басманном районе
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Масштабную проверку хостелов провели в Басманном районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» с 9 по 15 апреля провели масштабную проверку хостелов в Басманном районе.
— В ходе рейдов мы обнаружили восемь нелегальных мест для проживания. Соответствующее количество судебных исков уже подали в вышестоящие органы, — проинформировал заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник» Максим Канушкин.
Проверки организовали совместно с представителями прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Незаконные хостелы закрыты в домах 3 и 6 на улице Казакова; в доме 39 на улице Земляной Вал; в доме 8 на улице Чаплыгина и по другим адресам.
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