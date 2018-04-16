Масштабную проверку хостелов провели в Басманном районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» с 9 по 15 апреля провели масштабную проверку хостелов в Басманном районе.

— В ходе рейдов мы обнаружили восемь нелегальных мест для проживания. Соответствующее количество судебных исков уже подали в вышестоящие органы, — проинформировал заместитель директора по безопасности ГБУ «Жилищник» Максим Канушкин.