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Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех белорусских предприятий
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Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех белорусских предприятий 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции четырех белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.
Усиленный лабораторный контроль вводится в отношении продукции Нарочанского филиала ОАО «Молодечненского молочного комбината» (выявление незаявленного производителем натамицина в сыре), ПУП «Оршанского молочного комбината» (цех по производству сыра в г.п. Копысь — выявление незаявленного производителем натамицина в сыре), ОАО «Березовского сыродельного комбината» (выявление тетрациклина и окситетрациклина в сыре), ОАО «Щучинского маслосырозавода» (выявление тетрациклина и окситетрациклина в сыре).
«При повторном выявлении нарушений Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на поставки продукции указанных предприятий на территорию России», — говорится в сообщении ведомства.
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