Россельхознадзор усилил контроль за продукцией четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции четырех белорусских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Усиленный лабораторный контроль вводится в отношении продукции Нарочанского филиала ОАО «Молодечненского молочного комбината» (выявление незаявленного производителем натамицина в сыре), ПУП «Оршанского молочного комбината» (цех по производству сыра в г.п. Копысь — выявление незаявленного производителем натамицина в сыре), ОАО «Березовского сыродельного комбината» (выявление тетрациклина и окситетрациклина в сыре), ОАО «Щучинского маслосырозавода» (выявление тетрациклина и окситетрациклина в сыре).