Военнослужащие ЦВО ликвидируют заторы на реках Татарстана

Первые 25 подрывов льда были выполнены саперами Казанского высшего танкового командного училища на реках Бирля в районе села Бурундуки Кайбицкого района и Свияга у населенного пункта Соболевское Верхнеуслонского района.

Республике Татарстан для ликвидации ледяных заторов на реках начали привлекать военнослужащих. Первые 25 подрывов льда были выполнены саперами Казанского высшего танкового командного училища на реках Бирля в районе села Бурундуки Кайбицкого района и Свияга у населенного пункта Соболевское Верхнеуслонского района.

Подрывная группа расчистила в общей сложности территорию рек протяженностью более 200 метров. Для этого было использовано 40 кг тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого составляла 60-70 см.

На реке Бирля заторы были полностью расчищены ото льда, после чего уровень воды в течение нескольких часов заметно снизился. На реке Свияга может потребоваться проведение дополнительных противопаводковых мероприятий.

Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге , где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России

В военном округе около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией.