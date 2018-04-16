Военнослужащие ЦВО ликвидируют заторы на реках Татарстана 

Первые 25 подрывов льда были выполнены саперами Казанского высшего танкового командного училища на реках Бирля в районе села Бурундуки Кайбицкого района и Свияга у населенного пункта Соболевское Верхнеуслонского района.
В Республике Татарстан для ликвидации ледяных заторов на реках начали привлекать военнослужащих. Первые 25 подрывов льда были выполнены саперами Казанского высшего танкового командного училища на реках Бирля в районе села Бурундуки Кайбицкого района и Свияга у населенного пункта Соболевское Верхнеуслонского района.
Подрывная группа расчистила в общей сложности территорию рек протяженностью более 200 метров. Для этого было использовано 40 кг тротила. Заряды закладывались под лед, толщина которого составляла 60-70 см.
На реке Бирля заторы были полностью расчищены ото льда, после чего уровень воды в течение нескольких часов заметно снизился. На реке Свияга может потребоваться проведение дополнительных противопаводковых мероприятий.
Действия подразделений координирует региональный Центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг паводковой и лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.
В военном округе около 5 тысяч военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с природной стихией.