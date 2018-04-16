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Белград не поменяет своей политики с Россией под давлением ЕС, заявил Дачич
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Белград не поменяет своей политики с Россией под давлением ЕС, заявил Дачич 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 16 апр — РИА Новости. Сербия не поменяет под давлением Евросоюза своей дружественной политики в отношении России, заявил в понедельник в Белграде первый вице-премьер и глава МИД страны Ивица Дачич журналистам после встречи с главой МИД Сан-Марино Николой Ренци.
По его оценке, Брюссель продолжит постоянно накладывать на Белград обязательства по приведению сербской внешней политики в соответствие с европейской и будет требовать исполнения этих обязательств намного раньше, чем Сербия сможет вступить в Евросоюз.
"Мы сами виноваты, поскольку приучили их к этому, так как вначале согласовали более 90 процентов наших актов. Но тогда ситуация была иной, не было кризиса на Украине. Сейчас процент согласованности сократился, и по этой причине постоянно оказывается давление, что мы должны присоединиться к мерам против Российской Федерации и других государств", — заявил Дачич.
По словам сербского министра, Белград не может обходиться с друзьями подобным образом и это не отвечает национальным интересам.
"Мы не можем просить о помощи вокруг Косово и Метохии, а с другой стороны присоединяться к санкциям. Это было бы неправильно ни в моральном плане, ни в политическом", — сказал Дачич.
Сербия является официальным кандидатом на членство в Евросоюзе с 2012 года. Для вступления в ЕС всем кандидатам необходимо согласовать свое законодательство и внешнюю политику с политикой Евросоюза.
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