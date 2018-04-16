Белград не поменяет своей политики с Россией под давлением ЕС, заявил Дачич

По его оценке, Брюссель продолжит постоянно накладывать на Белград обязательства по приведению сербской внешней политики в соответствие с европейской и будет требовать исполнения этих обязательств намного раньше, чем Сербия сможет вступить в Евросоюз.

"Мы сами виноваты, поскольку приучили их к этому, так как вначале согласовали более 90 процентов наших актов. Но тогда ситуация была иной, не было кризиса на Украине . Сейчас процент согласованности сократился, и по этой причине постоянно оказывается давление, что мы должны присоединиться к мерам против Российской Федерации и других государств", — заявил Дачич.

По словам сербского министра, Белград не может обходиться с друзьями подобным образом и это не отвечает национальным интересам.

"Мы не можем просить о помощи вокруг Косово и Метохии, а с другой стороны присоединяться к санкциям. Это было бы неправильно ни в моральном плане, ни в политическом", — сказал Дачич.

Сербия является официальным кандидатом на членство в Евросоюзе с 2012 года. Для вступления в ЕС всем кандидатам необходимо согласовать свое законодательство и внешнюю политику с политикой Евросоюза.