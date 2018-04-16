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В Военной академии РВСН имени Петра Великого обсудили вопросы совершенствования воспитательной работы с личным составом
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В Военной академии РВСН имени Петра Великого обсудили вопросы совершенствования воспитательной работы с личным составом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Этой теме был посвящен специальный семинар, в работе которого приняли участие преподаватели, научные сотрудники, офицеры факультетского и курсового звена.
В музее Военной академии РВСН имени Петра Великого прошел семинар на тему: «Основные направления совершенствования научно-методического обеспечения организации воспитательной работы с личным составом», в работе которого приняли участие преподаватели, научные сотрудники, офицеры факультетского и курсового звена.
На мероприятии выступили исполняющий обязанности заместителя начальника академии по работе с личным составом подполковник Олег Саввин, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин доктор философских наук, профессор Виктор Беркут, профессор кафедры психологии и педагогики филиала академии в Серпухове доктор педагогических наук, преподаватель кафедры подполковник Александр Жорников, научный сотрудник, кандидат социологических наук, капитан Андрей Согомонян, доктор педагогических наук, доцент Сергей Рыков, кандидат педагогических наук Александр Проворов.
Участники семинара обсудили и приняли рекомендации по совершенствованию научно-методического обеспечения организации работы с личным составом в академии.
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