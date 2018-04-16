«Газпром» вложит в проекты в Астраханской области в 2018 году 10,8 млрд рублей

Инвестиции «Газпрома» в проекты в Астраханской области в 2018 году составят 10,8 млрд рублей, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Астраханской области Александра Жилкина.

Как отмечает компания, на встрече был рассмотрен ход реализации соглашения о сотрудничестве. В 2013-2017 годах капитальные вложения компании в регионе (с учетом дочерних обществ), прежде всего в развитие Астраханского газового комплекса, составили 73,8 млрд рублей.

«В 2018 году они планируются в объеме 10,8 млрд рублей», — отмечает «Газпром».

Отдельное внимание стороны уделили газификации региона. Отмечено, что в 2004-2017 годах «Газпром» направил на эти цели более 6,2 млрд рублей. К 1 января 2018 года уровень газификации области увеличен до 90,9% (в среднем по России — 68,1%).

Компания продолжает масштабную работу по газификации региона. В 2018 году инвестиции запланированы в объеме 1,27 млрд рублей (в 2017 году — 1,2 млрд рублей). В настоящее время «Газпром» ведет строительство газопровода-отвода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали». Он необходим для газификации северных районов области. В текущем году планируется начать строительство 12 межпоселковых газопроводов.

Миллер и Жилкин также обсудили комплекс мер по погашению просроченной задолженности потребителей Астраханской области за поставленный газ. На 1 марта 2018 года она составила 3,35 млрд рублей.

Между «Газпромом» и правительством Астраханской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.

На территории области работает Астраханский газовый комплекс. Предприятие производит широкий ассортимент продукции, в том числе сухой товарный газ, стабильный газовый конденсат, серу, бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженный газ и широкую фракцию легких углеводородов.