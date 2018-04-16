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Первоцветы распустились на Бойцовой улице
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Первоцветы распустились на Бойцовой улице 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Едва растаял снег, на импровизированных клумбах некоторых дворов Богородского уже появись первые цветы.
Первые цветы появились на многих дворовых территориях района Богородское. Так на улице Бойцовая, возле 2-го корпуса дома 13 уже распустились крокусы, подснежники и другие первые цветы. Мимо этого подъезда никто не проходит равнодушно. Люди обязательно остановятся и полюбуются на цветы.
Только благодаря неравнодушным жителям района Богородское, которые регулярно с любовью ухаживают за своими и клумбами практически круглый год, появились все эти красивые растения.
Отметим, что к первоцветам относятся в основном луковичные растения, которые цветут около трех — четырех недель. Затем растение увядает и не просыпается до следующей весны, при этом луковицы остаются в земле.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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