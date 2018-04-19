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Известный писатель встретится с посетителями библиотеки имени Некрасова
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Известный писатель встретится с посетителями библиотеки имени Некрасова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Центральной библиотеке имени Николая Некрасова 21 апреля пройдет встреча с современным писателем Алексеем Сальниковым.
— Сейчас уже зарегистрировались 50 человек. Мы ожидаем полный зал, то есть 150 и больше посетителей, потому что имя этого писателя прогремело в прошлом году в литературной среде. Его роман «Петровы в гриппе и вокруг него» стал настоящим событием, — рассказала Наталья Сенаторова, заместитель руководителя отдела культурно-просветительских проектов и программ библиотеки.
Она отметила, что встречу проведет Анна Наринская, журналист, литературный критик.
— Мероприятие пройдет в формате публичного интервью. Анна подготовит вопросы и задаст их Алексею Сальникову. После этого гости смогут обсудить с ним роман, — добавила Наталья Сенаторова.
Встреча начнется в 21:00 по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Вход свободный.
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