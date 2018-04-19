Известный писатель встретится с посетителями библиотеки имени Некрасова

— Сейчас уже зарегистрировались 50 человек. Мы ожидаем полный зал, то есть 150 и больше посетителей, потому что имя этого писателя прогремело в прошлом году в литературной среде. Его роман «Петровы в гриппе и вокруг него» стал настоящим событием, — рассказала Наталья Сенаторова, заместитель руководителя отдела культурно-просветительских проектов и программ библиотеки.

Она отметила, что встречу проведет Анна Наринская , журналист, литературный критик.

— Мероприятие пройдет в формате публичного интервью. Анна подготовит вопросы и задаст их Алексею Сальникову. После этого гости смогут обсудить с ним роман, — добавила Наталья Сенаторова.

Встреча начнется в 21:00 по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Вход свободный.