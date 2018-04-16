Феномен «тинейджерства» обсудят в библиотеке имени Некрасова

Лекция «Сын маминой подруги» пройдет 21 апреля в Центральной библиотеке имени Николая Некрасова

— Встречу организуют в рамках акции «Библионочь», которую посвятили Ивану Тургеневу. Вот мы и решили затронуть вечную тему отцов и детей, но подали ее в более современном и понятном варианте, — поделилась Наталья Сенаторова, заместитель руководителя отдела культурно-просветительских проектов и программ культурного учреждения.

Во встрече поучаствуют преподаватель Школы дизайна Высшей школы экономики Василий Кистяковский, журналисты Анастасия Нарушевич и Гриша Пророков и другие представители медиасферы.

— Кстати, мы подготовили очень насыщенную программу на «Библионочь». На трех этажах пройдут перформансы, показы фильмов, развернутся дискуссионные площадки, выставки и многое другое. Мы ждем около трех тысяч человек, — добавила Наталья Сенаторова.

Мероприятие начнется в 19:00 по адресу: улица Бауманская, дом 58/25, строение 14.