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Семинар по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям состоялся в Хамовниках
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Семинар по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям состоялся в Хамовниках 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На мероприятие пригласили представителей отелей, располагающихся в районе. Всего присутствовали 11 сотрудников гостиниц.
Одним из спикеров стал главный инженер Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Сергей Гончаров.
— В ходе семинара прочитали лекции на тему эвакуации из горящих зданий. Гостям рассказали о порядке действий при авариях на трансформаторных станциях жилых домов, — прокомментировал ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГБУ «Жилищник» Виталий Талли.
Кроме того, представителям отелей объяснили, как работает система оповещения населения и какие силы и средства имеются в арсенале учреждений.
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