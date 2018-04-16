Семинар по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям состоялся в Хамовниках

На мероприятие пригласили представителей отелей, располагающихся в районе. Всего присутствовали 11 сотрудников гостиниц.

Одним из спикеров стал главный инженер Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Сергей Гончаров

— В ходе семинара прочитали лекции на тему эвакуации из горящих зданий. Гостям рассказали о порядке действий при авариях на трансформаторных станциях жилых домов, — прокомментировал ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГБУ «Жилищник» Виталий Талли.

Кроме того, представителям отелей объяснили, как работает система оповещения населения и какие силы и средства имеются в арсенале учреждений.