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Творческий вечер в рамках акции «Библионочь» пройдет в Хамовниках
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Творческий вечер в рамках акции «Библионочь» пройдет в Хамовниках 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Литературный клуб «Мир внутри слова» 21 апреля организует творческий вечер в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».
— Мероприятие будет поделено на два тематических блока. Сначала гости встретятся с писательницей из Германии Эрой Ершовой. В своей прозе она исследует человеческую душу. Автор рассуждает на тему добрых и плохих поступков, которые мы совершаем каждый день, — рассказала сотрудник отдела федеральных программ Международного союза немецкой культуры Валентина Айшпор.
Она добавила, что во втором блоке мероприятия все желающие в рамках свободного микрофона смогут прочитать свои стихи, возникшие под влиянием немецкой поэзии.
Отметим, что вечер проведет писатель, доктор филологических наук Елена Зейферт. Вход свободный. Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: улица Малая Пироговская, дом 5.
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