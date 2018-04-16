Творческий вечер в рамках акции «Библионочь» пройдет в Хамовниках

Литературный клуб «Мир внутри слова» 21 апреля организует творческий вечер в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».

— Мероприятие будет поделено на два тематических блока. Сначала гости встретятся с писательницей из Германии Эрой Ершовой. В своей прозе она исследует человеческую душу. Автор рассуждает на тему добрых и плохих поступков, которые мы совершаем каждый день, — рассказала сотрудник отдела федеральных программ Международного союза немецкой культуры Валентина Айшпор.

Она добавила, что во втором блоке мероприятия все желающие в рамках свободного микрофона смогут прочитать свои стихи, возникшие под влиянием немецкой поэзии.

Отметим, что вечер проведет писатель, доктор филологических наук Елена Зейферт. Вход свободный. Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: улица Малая Пироговская, дом 5.