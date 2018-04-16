19 апреля можно добровольно пообщаться с карельскими приставами

В ведомстве пройдет День единого приема граждан.

В четверг, 19 апреля, с 14 до 20 часов в управлении карельских приставов пройдет День единого приема граждан.

В этот день можно обратиться к должностным лицам Управления и отделов судебных приставов по вопросам исполнения судебных решений и решений иных уполномоченных органов.

Прием граждан будет осуществляться руководством Управления, начальниками отделов аппарата Управления, начальниками и заместителями начальников отделов судебных приставов и судебными приставами-исполнителями отделов судебных приставов Управления.

Гражданам, явившимся на личный прием, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.

Более подробную информацию о Дне единого приема граждан можно получить по телефону: 8 (8142) 76-87-31.