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Экс-глава «Яндекса» выдвинут в совет директоров «Детского мира»
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Экс-глава «Яндекса» выдвинут в совет директоров «Детского мира» 

Rambler News Service 1 час назад
Бывший глава «Яндекса» Александр Шульгин выдвинут в совет директоров «Детского мира», следует из сообщения ритейлера.
Всего в списке кандидатов 13 человек. Помимо Шульгина, в список вошли: старший вице-президент «РКИФ Управление инвестициями» Ольга Рыжкова, бывший старший вице-президент АФК «Система» Кристофер Алан Бакстер, партнер Strategy Partners Виталий Вавилов, глава венчурного фонда Sistema Venture Capital Алексей Катков, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, экс-глава «О’Кей» Тони Майер, бывший глава британской сети Harrods Джеймс Макартур, гендиректор «Иннова» Геворк Саркисян, гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов, Андрей Морозов, бывший топ-менеджер Wal-Mart Stores и Metro Cash & Carry Элизабет Кирквуд и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.
Годовое собрание акционеров компании состоится 18 мая 2018 года.
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