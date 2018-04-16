ЦБ спрятал информацию об участии Вексельберга в капитале двух банков 

С сайта российского ЦБ исчезла информация о нахождении миллиардера Виктора Вексельберга в числе акционеров «Меткомбанка» и банка «Международный финансовый клуб» (МФК), пишет
В «Меткомбанке» Вексельбергу через ООО «Ренова» принадлежит 9,9%. В МФК бизнесмену через кипрскую Winterlux Limited принадлежит 39,4% акций. Более того, список акционеров МФК теперь вообще недоступен, вместо иформации о банке сайт ЦБ выдает «ошибку 404».
У банка «Таврический» из Петербурга, которым на 100% владеет банк «МФК», бенефициары последнего на сайте ЦБ не раскрываются (на сайте «Таврического» указан лишь непосредственный акционер плюс дается ссылка на сайт Центробанка).
При этом на сайте ЦБ размещена, например, информация по состоянию на 17 января этого года о том, что в схеме владения банком «Союз» присутствует попавший в обновленный список Минфина США миллиардер Олег Дерипаска. Ему принадлежит 10% в "Ингосстрахе", а страховой компании, в свою очередь, — почти 95,9% в банке «Союз».
В последнее время никаких сообщений о продажей долей Вексельберга в «Меткомбанке» и МФК не было (как это произошло, например, с продажей части пакета бизнесмена в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer). Скорее всего, речь идет о стремлении акционеров банка исключить «спонтанные риски» с точки зрения использования для дальнейших расчетов, полагают эксперты, с которыми пообщалось издание.
Глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг 6 апреля вошел в обновленный список россиян, в отношении которых действуют американские санкции. Минфин США расширил санкционный список в связи с ситуацией на Украине, в Сирии, а также «попыткой подорвать западную демократию и враждебной киберактивностью». В обновленный санкционный список попала и сама «Ренова».
В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации. В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями.
Сейчас банки обязаны раскрывать контролирующих собственников (вплоть до публичного акционерного общества или физического лица) не позднее чем через десять дней после измения их состава.