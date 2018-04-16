ЦБ спрятал информацию об участии Вексельберга в капитале двух банков

В «Меткомбанке» Вексельбергу через ООО «Ренова» принадлежит 9,9%. В МФК бизнесмену через кипрскую Winterlux Limited принадлежит 39,4% акций. Более того, список акционеров МФК теперь вообще недоступен, вместо иформации о банке сайт ЦБ выдает «ошибку 404».

банка «Таврический» из Петербурга , которым на 100% владеет банк «МФК», бенефициары последнего на сайте ЦБ не раскрываются (на сайте «Таврического» указан лишь непосредственный акционер плюс дается ссылка на сайт Центробанка ).

В последнее время никаких сообщений о продажей долей Вексельберга в «Меткомбанке» и МФК не было (как это произошло, например, с продажей части пакета бизнесмена в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer). Скорее всего, речь идет о стремлении акционеров банка исключить «спонтанные риски» с точки зрения использования для дальнейших расчетов, полагают эксперты, с которыми пообщалось издание.

Глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг 6 апреля вошел в обновленный список россиян, в отношении которых действуют американские санкции. Минфин США расширил санкционный список в связи с ситуацией на Украине , в Сирии , а также «попыткой подорвать западную демократию и враждебной киберактивностью». В обновленный санкционный список попала и сама «Ренова».

В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации. В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями.

Сейчас банки обязаны раскрывать контролирующих собственников (вплоть до публичного акционерного общества или физического лица) не позднее чем через десять дней после измения их состава.