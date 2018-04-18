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S&P отозвало рейтинги девелоперских «дочек» «Реновы» из-за санкций Минфина США
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

S&P отозвало рейтинги девелоперских «дочек» «Реновы» из-за санкций Минфина США 

Прайм 36 минут назад
Фото: dp.ru
Международное рейтинговое агентства Standard & Poor's (S&P) ухудшило прогноз по рейтингам девелоперских «дочек» "Реновы" RSG International и «РСГ-Финанс» до негативного и отозвало рейтинги из-за санкций Минфина США против их владельца Виктора Вексельберга, сообщило агентство.
Сами кредитные рейтинги RSG International до отзыва были подтверждены на уровне «B-/B». S&P не будет восстанавливать рейтинги, пока санкции Минфина США останутся в силе, добавляют в агентстве.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Виктор Вексельберг и его группа «Ренова».
"Негативный прогноз по рейтингам обеих компаний отражает наше мнение, что санкции могут отрицательно сказаться на деятельности и финансовом профиле RSG International и РСГ-Финанс", — говорится в сообщении агентства. Агентство сообщило, что Виктору Вексельбергу принадлежит 67,5% акций RSG International и ее финансовой «дочки» «РСГ-Финанс».
При этом агентство добавило, что несмотря на попадание Вексельберга в санкционный список Минфина США, вероятность дефолта его девелоперских компаний в течение года относительно низкая. Долг RSG International выражен в рублях, и компания финансируется исключительно за счет внутреннего выпуска рублевых облигаций и двусторонних кредитов от местных банков.
"По состоянию на конец 2017 года, источники ликвидности компании более чем в 2 раза превысили использование этой ликвидности", — сообщили в агентстве.
"РСГ-Финанс" -это SPV-компания группы «Кортрос» (бывшая «Ренова-СтройГруп»). ГК «Кортрос» является девелоперским направлением группы компаний «Ренова». «РСГ — Финанс» было создано с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний «Кортрос».
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