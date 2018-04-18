S&P отозвало рейтинги девелоперских «дочек» «Реновы» из-за санкций Минфина США

Сами кредитные рейтинги RSG International до отзыва были подтверждены на уровне «B-/B». S&P не будет восстанавливать рейтинги, пока санкции Минфина США останутся в силе, добавляют в агентстве.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ . В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Виктор Вексельберг и его группа «Ренова».

"Негативный прогноз по рейтингам обеих компаний отражает наше мнение, что санкции могут отрицательно сказаться на деятельности и финансовом профиле RSG International и РСГ-Финанс", — говорится в сообщении агентства. Агентство сообщило, что Виктору Вексельбергу принадлежит 67,5% акций RSG International и ее финансовой «дочки» «РСГ-Финанс».

При этом агентство добавило, что несмотря на попадание Вексельберга в санкционный список Минфина США, вероятность дефолта его девелоперских компаний в течение года относительно низкая. Долг RSG International выражен в рублях, и компания финансируется исключительно за счет внутреннего выпуска рублевых облигаций и двусторонних кредитов от местных банков.

"По состоянию на конец 2017 года, источники ликвидности компании более чем в 2 раза превысили использование этой ликвидности", — сообщили в агентстве.

"РСГ-Финанс" -это SPV-компания группы «Кортрос» (бывшая «Ренова-СтройГруп»). ГК «Кортрос» является девелоперским направлением группы компаний «Ренова». «РСГ — Финанс» было создано с целью привлечения внешнего финансирования для Группы Компаний «Кортрос».