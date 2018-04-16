Регионы получат два миллиарда рублей на информатизацию медицины

Правительство РФ выделит дополнительно два миллиарда рублей из резервного фонда на электронный документооборот в лечебных учреждениях регионов, сообщили на официальном сайте кабмина.

По словам премьер-министра РФ Дитрия Медведева, выделенные средства пойдут на развитие информационной медицины 75 регионов страны.

Открывая совещание с вице-премьерами, премьер также отметил, что эта работа ведется в рамках приоритета по электронному здравоохранению.

Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, в каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот

Сведения о медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, но также синхронизироваться с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. Это позволит медицинским организациям обмениваться электронными медицинскими картами. Такие меры также позворлят контролировать оборот средств, выделенных на здравоохранение.