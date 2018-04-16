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Регионы получат два миллиарда рублей на информатизацию медицины
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Регионы получат два миллиарда рублей на информатизацию медицины 

360tv.ru 2 часа назад
Правительство РФ выделит дополнительно два миллиарда рублей из резервного фонда на электронный документооборот в лечебных учреждениях регионов, сообщили на официальном сайте кабмина.
По словам премьер-министра РФ Дитрия Медведева, выделенные средства пойдут на развитие информационной медицины 75 регионов страны.
Открывая совещание с вице-премьерами, премьер также отметил, что эта работа ведется в рамках приоритета по электронному здравоохранению.
Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, в каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот
Сведения о медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, но также синхронизироваться с Единой государственной системой в сфере здравоохранения. Это позволит медицинским организациям обмениваться электронными медицинскими картами. Такие меры также позворлят контролировать оборот средств, выделенных на здравоохранение.
В конце февраля 2018 года Правительство МО сообщило о переводе подмосковных поликлиник на ведение электронного документооборота для улучшения работы медучреждений.
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