Нужна ежегодная диагностика. Главы пуровских поселений особое внимание уделят качеству ремонта дорог

В Тарко-Сале на очередном совете глав муниципальных образований Пуровского района обсудили организационные, правовые и хозяйственные вопросы жизнедеятельности поселений, в том числе состояние улично-дорожной сети.

Выступивший на совете начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной администрации Олег Резвов говорил о необходимости проведения ежегодной диагностики муниципальных дорог общего пользования. Эта норма закреплена приказом Министерства транспорта РФ по отношению ко всем автомобильным дорогам, независимо от их форм собственности и значения. По информации Олега Резвова, из 187,2 километра улично-дорожной сети поселений на начало года не соответствуют нормативным требованиям 70% дорог.

По мнению докладчика, основными причинами сложившейся ситуации являются отсутствие ориентированности на достижение показателей качества при проведении подрядных работ, а главное — отсутствие стабильного финансирования, позволяющего содержать дорожную сеть в полном порядке, — сообщила пресс-служба районной администрации.

Руководитель департамента предложил главам поселений обратить внимание на необходимость соблюдения действующих регламентов, усилить контроль качества выполняемых работ по ремонту и содержанию дорожной сети, а также разработать и утвердить прогнозные планы в этом направлении.