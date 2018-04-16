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Нужна ежегодная диагностика. Главы пуровских поселений особое внимание уделят качеству ремонта дорог
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Нужна ежегодная диагностика. Главы пуровских поселений особое внимание уделят качеству ремонта дорог 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тарко-Сале на очередном совете глав муниципальных образований Пуровского района обсудили организационные, правовые и хозяйственные вопросы жизнедеятельности поселений, в том числе состояние улично-дорожной сети.
Выступивший на совете начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной администрации Олег Резвов говорил о необходимости проведения ежегодной диагностики муниципальных дорог общего пользования. Эта норма закреплена приказом Министерства транспорта РФ по отношению ко всем автомобильным дорогам, независимо от их форм собственности и значения. По информации Олега Резвова, из 187,2 километра улично-дорожной сети поселений на начало года не соответствуют нормативным требованиям 70% дорог.
По мнению докладчика, основными причинами сложившейся ситуации являются отсутствие ориентированности на достижение показателей качества при проведении подрядных работ, а главное — отсутствие стабильного финансирования, позволяющего содержать дорожную сеть в полном порядке, — сообщила пресс-служба районной администрации.
Руководитель департамента предложил главам поселений обратить внимание на необходимость соблюдения действующих регламентов, усилить контроль качества выполняемых работ по ремонту и содержанию дорожной сети, а также разработать и утвердить прогнозные планы в этом направлении.
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