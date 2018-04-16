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«Ростех» снизил долю в Ижевском механическом заводе
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«Ростех» снизил долю в Ижевском механическом заводе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владельцем части пакета — 49% акций — стало ООО «Транскомплектхолдинг». Компания на 100% принадлежит ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует гендиректор АО «Концерн „Калашников“ Алексей Криворучко (он владеет 50% долей, еще половина находится у ООО „ТКХ-Инвест“), пишет „Интенфакс“ со ссылкой на базу данных СПАРК.
Справка »ФедералПресс»:
ПАО «Ижевский механический завод» — многопрофильное промышленное предприятие, выпускающее гражданское и служебное оружие, электроинструмент, упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, медицинскую технику, точное стальное литье. Находится на территории Ижевска. Стрелковая продукция производится под товарным знаком Baikal
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