Ещё
Молодежная палата Краснопахорского организовала детский праздник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодежная палата Краснопахорского организовала детский праздник 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
фото: Молодежная палата поселения Краснопахорское
Художественное мероприятие для детей из патронатных семей «Космос внутри нас» 15 апреля провела Молодежная палата поселения Краснопахорское.
Активисты предложили ребятам нарисовать свое видение космоса, каким он будет спустя сто лет.
— Фантазия детей работала в разных направлениях, были созданы даже космические груша и апельсин, по окончании все вместе сочинили фантастический рассказ, — поделилась председатель Молодежной палаты поселения Карина Вечеркина.
В завершении художественной части мероприятия ребятам предложили попробовать космическое питание — еду из тюбиков.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Обрезку деревьев проведут в Рязановском Свыше 70 жителей Рязановского поучаствовали в «Тотальном диктанте» Юные жители Воскресенского встретят весну в библиотеке №258
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии245
Трамп предъявил России новое обвинение356
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки517
Ответ США признали губительным для россиян114
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение