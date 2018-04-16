Молодежная палата Краснопахорского организовала детский праздник

фото: Молодежная палата поселения Краснопахорское

Художественное мероприятие для детей из патронатных семей «Космос внутри нас» 15 апреля провела Молодежная палата поселения Краснопахорское.

Активисты предложили ребятам нарисовать свое видение космоса, каким он будет спустя сто лет.

— Фантазия детей работала в разных направлениях, были созданы даже космические груша и апельсин, по окончании все вместе сочинили фантастический рассказ, — поделилась председатель Молодежной палаты поселения Карина Вечеркина.

В завершении художественной части мероприятия ребятам предложили попробовать космическое питание — еду из тюбиков.