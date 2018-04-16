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ЦТ «Гермес» из САО стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских работ имени В. И. Вернадского
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ЦТ «Гермес» из САО стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских работ имени В. И. Вернадского 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Почти целую неделю с 8 по 13 апреля 2018 года проходили конкурсные мероприятия юбилейного XXV всероссийского открытого юношеского конкурса исследовательских работ имени В. И. Вернадского. Этот конкурс исследовательских работ учащихся является самым представительным и престижным как в нашей стране, так и за рубежом, входит в тройку крупнейших в России и в десятку международных научно-практических конференций для школьников и студентов.
В этом году на начальном уровне в конкурсе приняло участие около 150 000 юных исследователей из 85 регионов, на региональных этапах сражались за выход в финальную часть 15 000, а в Москву, на очную часть, приехало 1026 участников из 65-и регионов России и 5-и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Обучающиеся клуба «Путник» ЦТ «Гермес» САО Елизавета Ермакова и Матвей Локтев представили исследовательскую работу «Тюльпаны родства Tulipa biebersteiniana (Liliaceae) Юго–Востока Европейской части России» и завоевали все возможные награды: «За лучшее представление исследовательской работы», «За лучший доклад в секции Ботаника», «За высокий профессионализм в выполнении исследовательской работы», а также «Диплом победителя XXV Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского».
Текст их исследовательской работы опубликован в Сборнике работ участников XXV Чтений им. В. И. Вернадского, который является приложением к журналу «Исследователь/Researcher».
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