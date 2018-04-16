Модернизация производства на литейном заводе «РосАЛит» позволила снизить негативное воздействие на экологию

Нижегородский завод «РосАЛит» модернизировал производство и снизил негативное воздействие на окружающую среду. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, проект реализован при поддержке регионального и федерального фондов развития промышленности.

По словам директора регионального фонда развития промышленности Алексея Назарова, для осуществления проекта предприятие получило займ на льготных условиях. Сумма займа составила 41,6 миллиона рублей. Из них 12,5 миллиона предоставлены региональным фондом, а 29,1 миллиона рублей — федеральным фондом развития промышленности . Как отметил Назаров, модернизация оборудования на «РосАЛите» позволила провести импортозамещение производства литых деталей из алюминиевого сплава для предприятий автомобильной промышленности.

Обновление оборудования предполагает установку новой газовой плавильной печи взамен устаревших энергоемких печей и проведение модернизации машины литья под давлением.

В результате реализации проекта дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней составят около 32 миллионов рублей. Общая стоимость проекта превышает 84,5 миллиона рублей.

Обновление оборудования также помогло значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Напомним, предприниматели, которые откроют производства комплектующих изделий, смогут получить льготные займы.

Фото: rosalit.ru/ru/about/