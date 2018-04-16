Все параметры качества водопроводной воды в Ростове соответствуют установленным нормам

С 14 апреля отменен специальный режим обработки воды на водоочистных сооружениях городского поселения Ростов. Такое решение принято на основании результатов лабораторного исследования территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском районе. Все параметры качества воды соответствуют установленным нормам.

Специальный режим обработки был введен в соответствии с постановлением Роспотребнадзора в целях дополнительной очистки водопроводной воды. Жалобы по поводу ухудшения ее качества начали поступать с 6 апреля. По результатам комиссионного обследования было установлено, что в связи с резким потеплением и активным таянием снега в реку Устье, из которой ведется водозабор для нужд города, попали стоки с содержанием органических веществ с поля, расположенного вдоль мелиоративной канавы одного из животноводческих комплексов.

Наряду с комплексом мер по очистке системы водоснабжения оперативно был организован подвоз чистой воды для бытовых нужд населения. В связи с нормализацией ситуации этого больше не требуется.

Оперативно принятые меры, в том числе промывка особо проблемных и загрязненных участков городского водовода, а также промывка и дезинфекция резервуаров питьевой воды на территории водоканала, позволили в кратчайшие сроки локализовать источник загрязнения. Основной объем работ проведен в ночное время, чтобы не прерывать водоснабжение объектов и жилого фонда.

— Каждый год паводок является серьезным испытанием как для населения, так и для органов местной власти. Он создает особую нагрузку на водоочистные сооружения, — сказал глава Ростовского района Алексей Константинов. — В этом году нам пришлось столкнуться с проблемами немного иного характера, чем обычно: в реку Устье, откуда идет забор воды для нужд граждан, попали загрязненные стоки. Учитывая всю важность беспрерывного водоснабжения, в кратчайшие сроки был разработан комплекс мер, направленных на устранение причин и последствий данной ситуации. Принимаемые меры дали положительные результаты, сейчас вода соответствует всем установленным нормам. В дальнейшем мы приложим максимум усилий для предотвращения подобного.

Сейчас половодье в районе продолжается. Для недопущения возникновения сложных ситуаций на водоочистных станциях Ростова усилен контроль за соблюдением технологии очистки и обеззараживания воды. Также продолжается проведение лабораторных исследований, в том числе и по вирусологическим показателям.