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Здание центра госуслуг на Тимирязевской подсветили
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Здание центра госуслуг на Тимирязевской подсветили 

Управа района Тимирязевский города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Яркое фасадное освещение появилось на доме 8, корп. 1 по Тимирязевской улице, где действует центр госуслуг «Мои документы». При монтаже оборудования были учтены особенности здания и окружающих его объектов.
— Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования. Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Мария Чеснокова.
Напомним, центр «Мои документы» работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. (мю)
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