Здание центра госуслуг на Тимирязевской подсветили

Яркое фасадное освещение появилось на доме 8, корп. 1 по Тимирязевской улице, где действует центр госуслуг «Мои документы». При монтаже оборудования были учтены особенности здания и окружающих его объектов.

Мария Чеснокова. — Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования. Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Напомним, центр «Мои документы» работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю. (мю)