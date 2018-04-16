Китайские СМИ: Сирию линчевали без доказательств

«Конечно, важно поддержать наших друзей в Евросоюзе , — прокомментировала она ракетный удар США Франции и Британии по Сирии . — Но в тоже время существует проблема международного права». Тем не менее по итогам Совета стало понятным, что поддержка друзей для министров иностранных дел единой Европы оказалась важнее, чем соблюдение Устава ООН . Тем более что нарушения ооновских правил Запад уже научился виртуозно объяснять уникальностью ситуации и несовершенством международного законодательства.

"Страх возвращается. Он выползает из складок истории, питается твитами Трампа и поселяется в головах немцев и европейцев, для которых принцип «Никогда больше не будет войны» стал утешительной основой жизни", — пишет швейцарская Tages-Anzeiger. Но своим желанием «порадеть родному человечку» — президенту США и лидерам Франции и Британии — входящие в Евросоюз страны не оставили себе выбора: скрепленные натовской дисциплиной, они будут вынуждены послушно волочиться за американскими стратегами, каждый раз впутываясь в еше более опасные для стабильности авантюры Вашингтона.

"Для того, кто ведет политику под лозунгом «Америка превыше всего», международные обязательства стоят не на первом месте", — признал опасную реальность в интервью Der Spiegel министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Признал обреченно — никаких (даже робких) попыток остановить нарушителей международного права Берлин не предпринял и теперь может лишь философски наблюдать за происходящим в надежде, что ему удастся избежать участия в американских геополитических проектах. Но «закон джунглей» в международных отношениях, который с подачи Трампа становится нормой, задевает ключевые интересы значительной части стран Латинской Америки, Африки и Азии.

"США, Британия и Франция, действовавшие в Сирии без мандата ООН, вели себя как жулики. Неважно, какие трогательные оправдания они находят для себя, это не может изменить того факта, что линчевали Сирию без доказательств", — не стесняется в выражениях китайская Global Times. Впрочем, и другие издания Поднебесной дали крайне резкие оценки «безрассудному удару по Сирии». Китайское министерство иностранных дел вопреки традиционной сдержанности заявило, что «нанесение военного удара по суверенному государству с использованием в качестве предлога возможное применение химоружия, является безответственным».

В Пекине не без оснований спроецировали действия Трампа в Сирии на ситуацию в Северной Корее . В этой связи китайские СМИ предвидят, что нанесенные по сирийским объектам ракетные удары окажут негативное влияние на переговоры между двумя Кореями и диалог Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном . Вывод, к сожалению, очевидный — поведение Вашингтона свидетельствует о невозможности — хуже того: бесполезности — заключения каких-либо договоров о разоружении с Белым домом. По крайней мере, до тех пор, пока у власти остается Трамп. А значит денуклеаризация Корейского полуострова, как минимум, откладывается.

Американская газета Wall Street Journal близкая к Республиканской партии , приводит факты, которые ставят под сомнение адекватность восприятия мировых событий президентом США. Если бы аналогичная информация появилась в изданиях, близких Демократической партии , еще можно было предположить, что ее разместили намеренно, чтобы унизить главу Белого дома. Но размещенные в Wall Street Journal сведения, которые не опровергла пресс-служба американского лидера, выглядят шокирующими. Издание утверждает, что в ходе обсуждения удара по Сирии Трамп предлагал обстрелять ракетами российские и иранские объекты, и только главе Пентагона удалось отговорить его от подобного безрассудства. Когда у руля великого государства стоит руководитель, способный на основании информации из соцсетей о химатаке в Сирии ввергнуть мир в Третью мировую войну, это не может остаться не замеченным ни Россией , ни Китаем . И уже в понедельник Пекин сообщил о принятии на вооружение новой баллистической ракеты средней дальности. Она способна нести ядерную и обычную боеголовку и ее можно использовать для удара по крупным и средним кораблям потенциального противника.

Ставящей под сомнение управленческие способности Трампа выглядит информация в Washington Post о том, как Белый дом принимал решение о высылке из США российских дипломатов. Газета объясняет: Трамп хотел выслать столько же российских дипломатов, сколько европейские страны. Но в его администрации решили, что президент имел в виду общую численность высылаемых из Европы дипломатов и поэтому объявили о высылке 60 человек. В то время как Трамп собирался выслать столько же россиян, сколько выслало в среднем каждое европейское государство по отдельности — то есть максимум четырех человек. «Были грубые ругательства. Очень много грубых ругательств», — сообщил источник Washington Post о реакции американского лидера, когда тот узнал, что число высланных Соединенными Штатами из солидарности с Британией по «делу Скрипаля» российских дипломатов почти в три раза превысило число высланных Лондоном сотрудников дипмиссии РФ.

Любопытное мнение о Трампе-бизнесмене высказал известный американский миллиардер Уоррен Баффет в ходе лекции, которую прочитал студентам еще в 1991 году. Баффет, в частности, утверждал, что Трамп принимал неверные управленческие решения и переплачивал за недвижимость, однако при этом умел заставить людей давать ему деньги в долг. «В заимствованиях он был потрясающим», — признался Баффет.

Если перевести выводы миллиардера на житейский язык, то будущий глава Белого дома постоянно блефовал, обещая инвесторам то, чего сделать был не в состоянии. Но при этом, разоряя других, сам оставался в выигрыше. Аналогичное безрассудство Трампа, на этот раз на международной арене, мы наблюдаем сегодня, когда, как пишет China Daily, жуликоватое поведение Белого дома и его союзников объясняется только их желанием закрепиться на Ближнем Востоке. Столкнувшись с подобным геополитическим шулерством, Европа вынуждена молчать, из страха потерять покровительство Вашингтона. Но переждать на задворках авантюры США и их саттелитов во внешней политике большинству стран Старого света не удастся. Ведь для человека, неоднократно заявлявшего публично, что его страна «превыше всего», Европа давно превратилась в расходный материал, которым при обострении международной обстановки Трамп легко пожертвует, если посчитает это необходимым для грядущего величия Америки.