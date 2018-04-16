Китайские СМИ: Сирию линчевали без доказательств 

«Конечно, важно поддержать наших друзей в Евросоюзе, — прокомментировала она ракетный удар США, Франции и Британии по Сирии. — Но в тоже время существует проблема международного права». Тем не менее по итогам Совета стало понятным, что поддержка друзей для министров иностранных дел единой Европы оказалась важнее, чем соблюдение Устава ООН. Тем более что нарушения ооновских правил Запад уже научился виртуозно объяснять уникальностью ситуации и несовершенством международного законодательства.
"Страх возвращается. Он выползает из складок истории, питается твитами Трампа и поселяется в головах немцев и европейцев, для которых принцип «Никогда больше не будет войны» стал утешительной основой жизни", — пишет швейцарская Tages-Anzeiger. Но своим желанием «порадеть родному человечку» — президенту США и лидерам Франции и Британии — входящие в Евросоюз страны не оставили себе выбора: скрепленные натовской дисциплиной, они будут вынуждены послушно волочиться за американскими стратегами, каждый раз впутываясь в еше более опасные для стабильности авантюры Вашингтона.
"Для того, кто ведет политику под лозунгом «Америка превыше всего», международные обязательства стоят не на первом месте", — признал опасную реальность в интервью Der Spiegel министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Признал обреченно — никаких (даже робких) попыток остановить нарушителей международного права Берлин не предпринял и теперь может лишь философски наблюдать за происходящим в надежде, что ему удастся избежать участия в американских геополитических проектах. Но «закон джунглей» в международных отношениях, который с подачи Трампа становится нормой, задевает ключевые интересы значительной части стран Латинской Америки, Африки и Азии.
"США, Британия и Франция, действовавшие в Сирии без мандата ООН, вели себя как жулики. Неважно, какие трогательные оправдания они находят для себя, это не может изменить того факта, что линчевали Сирию без доказательств", — не стесняется в выражениях китайская Global Times. Впрочем, и другие издания Поднебесной дали крайне резкие оценки «безрассудному удару по Сирии». Китайское министерство иностранных дел вопреки традиционной сдержанности заявило, что «нанесение военного удара по суверенному государству с использованием в качестве предлога возможное применение химоружия, является безответственным».
В Пекине не без оснований спроецировали действия Трампа в Сирии на ситуацию в Северной Корее. В этой связи китайские СМИ предвидят, что нанесенные по сирийским объектам ракетные удары окажут негативное влияние на переговоры между двумя Кореями и диалог Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Вывод, к сожалению, очевидный — поведение Вашингтона свидетельствует о невозможности — хуже того: бесполезности — заключения каких-либо договоров о разоружении с Белым домом. По крайней мере, до тех пор, пока у власти остается Трамп. А значит денуклеаризация Корейского полуострова, как минимум, откладывается.
Американская газета Wall Street Journal близкая к Республиканской партии, приводит факты, которые ставят под сомнение адекватность восприятия мировых событий президентом США. Если бы аналогичная информация появилась в изданиях, близких Демократической партии, еще можно было предположить, что ее разместили намеренно, чтобы унизить главу Белого дома. Но размещенные в Wall Street Journal сведения, которые не опровергла пресс-служба американского лидера, выглядят шокирующими. Издание утверждает, что в ходе обсуждения удара по Сирии Трамп предлагал обстрелять ракетами российские и иранские объекты, и только главе Пентагона удалось отговорить его от подобного безрассудства. Когда у руля великого государства стоит руководитель, способный на основании информации из соцсетей о химатаке в Сирии ввергнуть мир в Третью мировую войну, это не может остаться не замеченным ни Россией, ни Китаем. И уже в понедельник Пекин сообщил о принятии на вооружение новой баллистической ракеты средней дальности. Она способна нести ядерную и обычную боеголовку и ее можно использовать для удара по крупным и средним кораблям потенциального противника.
Ставящей под сомнение управленческие способности Трампа выглядит информация в Washington Post о том, как Белый дом принимал решение о высылке из США российских дипломатов. Газета объясняет: Трамп хотел выслать столько же российских дипломатов, сколько европейские страны. Но в его администрации решили, что президент имел в виду общую численность высылаемых из Европы дипломатов и поэтому объявили о высылке 60 человек. В то время как Трамп собирался выслать столько же россиян, сколько выслало в среднем каждое европейское государство по отдельности — то есть максимум четырех человек. «Были грубые ругательства. Очень много грубых ругательств», — сообщил источник Washington Post о реакции американского лидера, когда тот узнал, что число высланных Соединенными Штатами из солидарности с Британией по «делу Скрипаля» российских дипломатов почти в три раза превысило число высланных Лондоном сотрудников дипмиссии РФ.
Любопытное мнение о Трампе-бизнесмене высказал известный американский миллиардер Уоррен Баффет в ходе лекции, которую прочитал студентам еще в 1991 году. Баффет, в частности, утверждал, что Трамп принимал неверные управленческие решения и переплачивал за недвижимость, однако при этом умел заставить людей давать ему деньги в долг. «В заимствованиях он был потрясающим», — признался Баффет.
Если перевести выводы миллиардера на житейский язык, то будущий глава Белого дома постоянно блефовал, обещая инвесторам то, чего сделать был не в состоянии. Но при этом, разоряя других, сам оставался в выигрыше. Аналогичное безрассудство Трампа, на этот раз на международной арене, мы наблюдаем сегодня, когда, как пишет China Daily, жуликоватое поведение Белого дома и его союзников объясняется только их желанием закрепиться на Ближнем Востоке. Столкнувшись с подобным геополитическим шулерством, Европа вынуждена молчать, из страха потерять покровительство Вашингтона. Но переждать на задворках авантюры США и их саттелитов во внешней политике большинству стран Старого света не удастся. Ведь для человека, неоднократно заявлявшего публично, что его страна «превыше всего», Европа давно превратилась в расходный материал, которым при обострении международной обстановки Трамп легко пожертвует, если посчитает это необходимым для грядущего величия Америки.