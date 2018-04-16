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Ноль рублей за комплексную диагностику LADA. Разве такое можно упустить?
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Ноль рублей за комплексную диагностику LADA. Разве такое можно упустить? 

Wroom.ru 34 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Такого ещё не было! В апреле комплексная диагностика от 0 рублей*!
Специалисты дилерского центра ТЕХИНКОМ проведут:
⠀• диагностику подвески;⠀• диагностику тормозной системы;⠀• диагностику системы вентиляции салона;⠀• проверку уровня рабочих жидкостей.
И всё это за 0 рулей!
Данная цена действует при условии покупки и замены запасных частей после прохождения диагностики в дилерских центрах ТЕХИНКОМ.
При этом можно приобрести акционные запасные запчасти с выгодой 15% и осуществить услуги по их замене со скидкой 20%.
В случае прохождения только диагностики, цена за услугу — 299 рублей.
Весенний сервис для вашей LADA
Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 778-98-50  Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8  www.pro-lada.ru  * Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерского центра ТЕХИНКОМ или по телефону +7 (495) 778-98-50.
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