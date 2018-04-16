Ноль рублей за комплексную диагностику LADA. Разве такое можно упустить?

Такого ещё не было! В апреле комплексная диагностика от 0 рублей*!

Специалисты дилерского центра ТЕХИНКОМ проведут:

⠀• диагностику подвески;⠀• диагностику тормозной системы;⠀• диагностику системы вентиляции салона;⠀• проверку уровня рабочих жидкостей.

И всё это за 0 рулей!

Данная цена действует при условии покупки и замены запасных частей после прохождения диагностики в дилерских центрах ТЕХИНКОМ.

При этом можно приобрести акционные запасные запчасти с выгодой 15% и осуществить услуги по их замене со скидкой 20%.

В случае прохождения только диагностики, цена за услугу — 299 рублей.

Весенний сервис для вашей LADA

Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:

+7 (495) 778-98-50 Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 www.pro-lada.ru * Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерского центра ТЕХИНКОМ или по телефону +7 (495) 778-98-50.