Главная сенсация нового правительства 

Недавнее выступление перед депутатами действующего премьера подтвердило старые догадки. Страна получит старого нового главу правительства, который готов взять на себя всю должностную ответственность за проведение давно назревших, по мнению близких к властям экономистов, реформ. Часть из них типа увеличения пенсионного возраста будет явно не популярными и годами станут ассоциироваться с именем премьера. Однако, известно, что концептуально у нас фигура премьера и задумывалась, как громоотвод для главы государства.
Тем не менее, по имеющейся информации, высокий протокол будет соблюден: 7 мая президент принесет присягу. И уже на следующий день, не теряя времени, столь ныне дорогого, представит парламенту кандидатуру премьера. И в результате главный официальный праздник страны — День Победы — Россия встретит с практически сформированной верховной властью.
Впрочем, помимо мер непопулярных перед правительством, судя по всему, встанут и по-своему трудно разрешимые задачи иного рода. Речь может пойти о новой модификации «майских указов». На осуществление таких социальных программ придется изыскивать средства в ситуации слабого экономического роста на грани стагнации и усиливающегося внешнего экономического санкционного давления. Притом, как выясняется, сам Дмитрий Анатольевич против увеличения НДФЛ. В этом он принципиально разошелся с вице-премьером Дворковичем. полагавшим, что увеличения подоходного налога на 2 процента никто особо не заметит.
К слову, можно долго гадать о том, кто из вице-премьеров может сохранить свой портфель в мае. Тот же Дворкович назначен ответственным за подготовку объектов к чемпионату мира по футболу, а потому вряд ли стоит его убирать, лишая основного административного ресурса в преддверии главного спортивного события страны. Да, и не столь сейчас важно останутся или уйдут те же Голодец или Рогозин.
Скорее важно понять, кто придет. И в этом может крыться главная сенсация формирования нового правительства страны: возвращение в кабинет министров Алексея Кудрина, в свое время публично отказавшегося работать в правительстве под руководством Медведева.
Напомним, что президент неоднократно шутливо упрекал своего старого товарища в том, что он «не хочет работать». То бишь возвращаться в правительство. Однако на этот раз для Кудрина, по некоторым сведениям, может быть заготовленная особая миссия. Позиция вице-премьера, отвечающего за проведение макроэкономических реформ, который фактически по своему весу и возможностям прямого выхода на Путина не будет уступать и самому премьеру.
Эта догадка косвенно подтверждается тем, что во второй половине мая запланировано посещение Дмитрием Медведевым Центра стратегических реформ Кудрина. И во время такого визита, явно предписанного президентом, видимо, должны будут сделаны некие судьбоносные для российской экономической системы заявления, проясняющие, наконец, конторы все еще не ясных реформ. К тому же оба государственных деятеля, надо полгать, сделают все для того, чтобы у всех сложилось впечатление об исчерпании их прежнего конфликта.
Не лишне отметить, что все эти назначения свершатся в обстановке затяжных майских праздников, когда не выходят газеты и берет временные каникулы телевизионная аналитика. Тут, как говорится, комментарии излишне.