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В Калининградском заливе выловили первую тонну салаки
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В Калининградском заливе выловили первую тонну салаки 

Вести Калининград 37 минут назад
Фото: Вести Калининград
Первые тонны салаки выловлены на Калининградском заливе. На этой неделе самая горячая пора для рыбаков — путина. В этом году предстоит добыть четыре тысячи тонн балтийской сельди. Это российская квота. Сейчас промысловики усиленно устанавливают ставные неводы.
Никаких технических изобретений и новинок 21 века! Салаку на Калининградском заливе, как и полвека назад ловят при помощи ставных неводов.
В такой подводный лабиринт за раз может попасть больше 5 тонн салаки. Тянуть сеть в лодку на рыбацком сленге называется наливать. А чтобы она не перевернулась от тяжести груза — начинают качать!
Один из неводов пришел с чайкой морской. Крылатый воришка пытался украсть рыбку, а в итоге сам попался в руки к рыбакам. Пернатого отпускают на волю: голодного, но живого.
Вообще, чайки, восседающие на неводах, примета хорошая, это значит, что сети уже полны.
Константин Морозов, корреспондент:
— Сейчас мы находимся в Калининградском заливе. А у моих ног серебро Балтики, именно так рыбаки называют салаку. Сейчас апрель и попадаются довольно-таки крупные экземпляры. Их перевозят в байда, это специальная лодка, где рыба долго храниться.
Денис Довгошея уже пять лет ходит в залив, рассказывает, что сейчас наступила золотая пора, рыба активно идёт на нерест из моря.
Денис Довгошея, рыбак:
— Третья наша подрезка, улов у нас очень хороший! Даже, то, что вчера был большой ветер на сегодняшний день хорошо!
Рыбаки из-за плохой погоды пропустили практически весь март. Сейчас бригада будет работать в усиленном режиме, ведь квоты на вылов салаки в этом году были увеличены.
Алексей Трубенок, бригадир:
— Мы в том году, наша бригада почти выловила, там немножечко тонн не дотянули, в этом году будем стараться. Дай бог, как сегодня ловилась бы она.
Бригада Алексея Трубенка ближайший месяц будет ежедневно встречать рассвет на рабочем месте. А значит, на полках магазинов области всегда будет салака.
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