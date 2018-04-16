В Калининградском заливе выловили первую тонну салаки

Первые тонны салаки выловлены на Калининградском заливе. На этой неделе самая горячая пора для рыбаков — путина. В этом году предстоит добыть четыре тысячи тонн балтийской сельди. Это российская квота. Сейчас промысловики усиленно устанавливают ставные неводы.

Никаких технических изобретений и новинок 21 века! Салаку на Калининградском заливе, как и полвека назад ловят при помощи ставных неводов.

В такой подводный лабиринт за раз может попасть больше 5 тонн салаки. Тянуть сеть в лодку на рыбацком сленге называется наливать. А чтобы она не перевернулась от тяжести груза — начинают качать!

Один из неводов пришел с чайкой морской. Крылатый воришка пытался украсть рыбку, а в итоге сам попался в руки к рыбакам. Пернатого отпускают на волю: голодного, но живого.

Вообще, чайки, восседающие на неводах, примета хорошая, это значит, что сети уже полны.

— Сейчас мы находимся в Калининградском заливе. А у моих ног серебро Балтики, именно так рыбаки называют салаку. Сейчас апрель и попадаются довольно-таки крупные экземпляры. Их перевозят в байда, это специальная лодка, где рыба долго храниться.

Денис Довгошея уже пять лет ходит в залив, рассказывает, что сейчас наступила золотая пора, рыба активно идёт на нерест из моря.

Денис Довгошея, рыбак:

— Третья наша подрезка, улов у нас очень хороший! Даже, то, что вчера был большой ветер на сегодняшний день хорошо!

Рыбаки из-за плохой погоды пропустили практически весь март. Сейчас бригада будет работать в усиленном режиме, ведь квоты на вылов салаки в этом году были увеличены.

Алексей Трубенок, бригадир:

— Мы в том году, наша бригада почти выловила, там немножечко тонн не дотянули, в этом году будем стараться. Дай бог, как сегодня ловилась бы она.

Бригада Алексея Трубенка ближайший месяц будет ежедневно встречать рассвет на рабочем месте. А значит, на полках магазинов области всегда будет салака.