СГК просит власти помочь в распространении новых тарифов на тепло в РФ

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Существующее в России тарифообразование на тепло не позволяет компаниям инвестировать в модернизацию тепловых мощностей, состояние которых ухудшается с каждым годом, уверены участники рынка. Изменению ситуации поможет изменение методики расчета тарифов на тепло — метод так называемой альтернативной котельной, а также более активное участие власти в его распространении во всех регионах страны, считают в Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Закон написан, это здорово и хорошо, но немаловажна имплементация, то есть главное, чтобы он не остался на бумаге. А предпосылки к этому на самом деле сейчас имеются. Если не будет серьезного административного сопровождения, в том числе со стороны органов федеральной власти, то внедряться этот метод будет очень медленно", — сообщил гендиректор СГК Михаил Кузнецов.

Проблемы имплементации

Метод «альтернативной котельной» призван изменить систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и найти деньги на модернизацию теплосетей. Соответствующий закон был принят в прошлом году и вступает в силу с 1 июля. Однако для перехода на новый метод тарифного регулирования требуется не только желание компаний, работающих в том или ином регионе, но и местных властей. То есть пока глава муниципалитета или района не согласится на переход к «альтернативной котельной», в регионе будет производиться расчет тарифов на тепло по старой схеме.

Пока только один муниципалитет страны заявил о желании перейти на новый метод регулирования тарифов на тепло и начал подготовку необходимой для этого документации. При этом в феврале 2018 года на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что такую возможность изучают главы 13 муниципалитетов. Компании в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) не исключили, что власти примут решение о переходе на новый метод тарифного регулирования только при условии резкого ухудшения состояния теплоснабжающей инфраструктуры в регионе.

"Если мы дождемся, что оно само собой когда-нибудь ухудшится, то мы дойдем до той точки, когда все будут заинтересованы в инвестициях в тепловую систему. Эта ситуация, на наш взгляд, ненормальна, потому что хотелось бы вкладывать инвестиции опережающе", — сказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Такой пример в России уже есть — город Рубцовск Алтайского края. Сейчас это единственный муниципалитет в России, который готовится к переходу на метод «альтернативной котельной» и начал готовить необходимую для этого документацию. К быстрому решению о введении в городе нового метода тарифообразования подтолкнула необходимость экстренной модернизации тепловых мощностей Рубцовска.

СГК тогда модернизировала тепловую генерацию и систему теплоснабжения города за девять месяцев. В инвестпроект объемом в почти 2 млрд рублей компания вошла только потому, что «метод „альтернативной котельной“ забрезжил на горизонте», пояснил глава генерирующей компании.

"Мы готовы войти и в другие города присутствия: и деньги есть, и проекты есть. Но здесь

должно быть непротивление всех сторон", — добавила Косогова.

Соглашения без обязательств

Предварительно желание о переходе к методу «альтернативной котельной» уже несколько лет высказывают власти Красноярского края, Алтайский край в рамках КЭФ-2018 отметил, что готов распространить новый метод тарифного регулирования также на Алтайск и Барнаул. Кроме того, в рамках форума было подписано соглашение между СГК и республикой Хакасия по этому вопросу. Но даже наличие соглашений не дает уверенности в том, что переход на новый метод тарифного регулирования в том или ином регионе состоится в скором времени.

"Администрации (в соответствии с подписанными на КЭФ соглашениями — прим. ред.) обязуются рассмотреть возможность перехода на «альтернативную котельную». И сколько это займет времени, мы не знаем, — сказала Косогова. — Мы понимаем: пропуск инвестиций в этом году оборачивается большими инвестициями следующих годов. Чем дольше мы тянем с принятием решений, тем хуже для системы теплоснабжения".

В этой связи менеджмент СГК обратил внимание на то, что при распространении «альтернативной котельной» по стране нужна помощь федеральной власти. «Если не будет серьезного административного сопровождения, в том числе со стороны органов федеральной власти, то внедряться этот метод будет очень медленно», — обратил внимание Кузнецов.

Принципиальные отличия

Участники дискуссий отмечали, что проблема возвратности инвестиций компаний, работающих в теплоснабжающей сфере, кроется в низких тарифах на тепло, что не позволяет быстро окупать инвестиции, и отсутствии долгосрочных тарифов на этот ресурс, позволяющих предсказать выручку компании в среднесрочной перспективе. Такой подход не гарантирует окупаемость инвестиций в модернизацию теплоснабжающих объектов, но порой и их поддержание в рабочем состоянии.

"Тариф (на тепло — прим. ред.) на сегодняшний день не отражает экономику предприятия — это такая величина, которую оценивают со стороны политики и думают — много это или мало. А на самом деле бизнес только там, где все стоит столько, сколько стоит. «Альтернативная котельная» — на наш взгляд, это реальный объективный расчет стоимости строительства, обеспечения тепловой энергией, если бы это все создавалось с нуля", — сказала Косогова.

Кузнецов в качестве примера отметил, что срок окупаемости инвестиций СГК составляет порядка 8-10 лет. Объем инвестиций в проекты компания оценивает в десятки миллиардов рублей, но вкладывать их в отсутствии гарантии окупаемости вложений опасается. Переход на метод «альтернативной котельной» дает компаниям уверенность не только в тарифе на тепло в долгосрочной перспективе, но и в том, что во время и после реализации инвестиционного проекта правила игры не будут изменены, уверен председатель РЭК Красноярского края Александр Ананьев.

"Методика действительно прорывная, но надо понимать, что она, конечно, ориентирована больше на организации, которые обслуживают ТЭЦ или ко-генерацию (производство как электрической, так и тепловой энергии — прим. ред.), потому что тариф на тепло низок для инвестирования", — сказал он.