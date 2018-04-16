Несмотря на обещание, Албин закрыл свой Telegram-канал

Этой ценной информацией чиновник поделился на своем канале в Telegram.

Не далее как в прошедшую субботу Албин заявлял, что не будет удалять свой канал, у которого в настоящее время около 1200 подписчиков.

Чиновник объяснил отказ от ведения канала принятым 13 апреля решением Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram.

«На основании этого судебного решения, будучи законопослушным гражданином Российской Федерации, прекращаю использование Telegram-канала. Спасибо всем моим подписчикам и коллегам», — написал Игорь Албин.