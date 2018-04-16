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Несмотря на обещание, Албин закрыл свой Telegram-канал
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Несмотря на обещание, Албин закрыл свой Telegram-канал 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил в понедельник 16 апреля, что закрыл свой Telegram-канал.
Этой ценной информацией чиновник поделился на своем канале в Telegram.
Не далее как в прошедшую субботу Албин заявлял, что не будет удалять свой канал, у которого в настоящее время около 1200 подписчиков.
Чиновник объяснил отказ от ведения канала принятым 13 апреля решением Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram.
«На основании этого судебного решения, будучи законопослушным гражданином Российской Федерации, прекращаю использование Telegram-канала. Спасибо всем моим подписчикам и коллегам», — написал Игорь Албин.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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