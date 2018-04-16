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Аттракционом человеческой глупости называют спасатели региона выход и выезд на разрушающийся весенний лед водных объектов
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Аттракционом человеческой глупости называют спасатели региона выход и выезд на разрушающийся весенний лед водных объектов 

Хот 40 минут назад
Фото: Хот
В зимний период 2017-2018 гг. в Иркутской
области было допущено к эксплуатации 58 ледовых переправ. Сегодня
межведомственные комиссии провели техническое освидетельствование
оставшихся 4 ледовых дорог в Бодайбинском и Киренском районах. Из-за  изменения толщины и структуры льда их дальнейшая эксплуатация не  представляется возможной.
«Хотелось бы обратить внимание водителей
на недопустимость выезда на лед. Движение возможно по трассам
федерального и местного значения, поэтому не стоит рисковать своей
жизнью и жизнью пассажиров в попытке сократить несколько километров, —
подчеркнул главный государственный инспектор Иркутской области по  маломерным Дмитрий Миронов. — В это время года смертельную опасность
представляет также выход на лед, но, к сожалению, люди продолжают
испытывать его на прочность вопреки здравому смыслу».
12 апреля в Усольском районе мужчина
предпринял попытку пройти по льду, игнорируя запрещающие знаки,
установленные на берегу реки Белая. Не дойдя до берега 15-20 метров,
провалился в воду. На его крики о помощи откликнулись трое местных
жителей, которые бросили на лед доски и старались подать утопающему
веревку, однако тот не смог ухватиться за средства спасения и через
некоторое время, обессилев, ушел под воду.
«В минувшие выходные в социальных сетях
было распространено видео, которое сняли, вероятнее всего, в поселке
Листвянке на озере Байкал. На кадрах — девушка, перепрыгивающая с одной
льдины на другую. Одно неловкое движение могло стоить ей жизни — глубина
у берега порой достигает порядка трех метров, а плотное скопление льдин
вряд ли позволило бы ей выбраться. Такое поведение — аттракцион
человеческой глупости», — добавил Дмитрий Миронов.
Инспекторы ГИМС переведены в режим
повышенной готовности. 100% личного состава будут задействованы в  выходные и праздничные дни вплоть до полного таяния льда на водоемах. На  особом контроле — ситуация на Малом Море. Группировки усилены
инспекторами ГИМС, и помимо сотрудников МЧС в нее входят представители
полиции, Рыбнадзора, администрации муниципального образования,
волонтеры.
Комментарий главного
государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам
Дмитрия Миронова доступен для скачивания по адресу — https://yadi.sk/i/QDmZjGqh3USfPZ
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