Аттракционом человеческой глупости называют спасатели региона выход и выезд на разрушающийся весенний лед водных объектов

В зимний период 2017-2018 гг. в Иркутской

области было допущено к эксплуатации 58 ледовых переправ. Сегодня

межведомственные комиссии провели техническое освидетельствование

оставшихся 4 ледовых дорог в Бодайбинском и Киренском районах. Из-за изменения толщины и структуры льда их дальнейшая эксплуатация не представляется возможной.

«Хотелось бы обратить внимание водителей

на недопустимость выезда на лед. Движение возможно по трассам

федерального и местного значения, поэтому не стоит рисковать своей

жизнью и жизнью пассажиров в попытке сократить несколько километров, —

представляет также выход на лед, но, к сожалению, люди продолжают

испытывать его на прочность вопреки здравому смыслу».

12 апреля в Усольском районе мужчина

предпринял попытку пройти по льду, игнорируя запрещающие знаки,

установленные на берегу реки Белая. Не дойдя до берега 15-20 метров,

провалился в воду. На его крики о помощи откликнулись трое местных

жителей, которые бросили на лед доски и старались подать утопающему

веревку, однако тот не смог ухватиться за средства спасения и через

некоторое время, обессилев, ушел под воду.

«В минувшие выходные в социальных сетях

было распространено видео, которое сняли, вероятнее всего, в поселке

Листвянке на озере Байкал. На кадрах — девушка, перепрыгивающая с одной

льдины на другую. Одно неловкое движение могло стоить ей жизни — глубина

у берега порой достигает порядка трех метров, а плотное скопление льдин

вряд ли позволило бы ей выбраться. Такое поведение — аттракцион

человеческой глупости», — добавил Дмитрий Миронов.

Инспекторы ГИМС переведены в режим

повышенной готовности. 100% личного состава будут задействованы в выходные и праздничные дни вплоть до полного таяния льда на водоемах. На особом контроле — ситуация на Малом Море. Группировки усилены

инспекторами ГИМС, и помимо сотрудников МЧС в нее входят представители

полиции, Рыбнадзора, администрации муниципального образования,

волонтеры.

Комментарий главного

государственного инспектора Иркутской области по маломерным судам

Дмитрия Миронова доступен для скачивания по адресу — https://yadi.sk/i/QDmZjGqh3USfPZ