В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 32 (1986)

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4561-У от 3.10.2017 «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50596 от 3.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4617-У от 23.11.2017 «О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и /или/ на осуществление перестрахования — физическими лицами в уставный капитал» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50622 от 4.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4707-У от 29.01.2018 «О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П „О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50656 от 5.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4711-У от 31.01.2018 „О внесении изменений в Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У „О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50597 от 3.04.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4728-У от 26.02.2018 „О внесении изменения в пункт 2.14 Положения Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П „О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50508 от 26.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-913 от 10.04.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92“;

— информационное письмо о таксономии XBRL в 2018 году № ИН-015-47/19 от 10.04.2018.